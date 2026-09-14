Η ανάρτηση του Γιώργου Καρελιά.

Η στήλη αναδημοσιεύει την ανάρτηση του Γιώργου Καρελιά, ενός εκ των κορυφαίων δημοσιογράφων της χώρας, με ήθος, σεμνότητα και ...κριτήριο:

«Το ΠΑΣΟΚ διαμαρτύρεται ότι "ισχυρά μέσα ενημέρωσης" των "ολιγαρχών" υποβαθμίζουν το ίδιο και προβάλλουν τους αντιπάλους του, Μητσοτάκη και Τσίπρα. Γι' αυτό, προφανώς, στη συνέντευξη Τύπου του Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ οι πρώτες ερωτήσεις δόθηκαν σε ΟΛΑ τα ΜΜΕ αυτών των "ολιγαρχών". Άφεριμ...».

Η κάλυψη της συνέντευξης του Νίκου Ανδρουλάκη σε σχέση πχ αυτής του Αλέξη Τσίπρα επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές!

Β.Σκ.