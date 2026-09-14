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Παρότι ο ίδιος εδώ και ένα χρόνο το προσπάθησε!

Δεν βλέπει, όπως πληροφορούμαστε, δυνατότητες μετεκλογικής συνεργασίας Μητσοτάκη-Βελόπουλου ο Γιώργος Καρατζαφέρης.

Μεταξύ άλλων εκτιμά πως ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έκανε το λάθος να μην έχει βάλει στο κόμμα του πρόσωπα ικανά προκειμένου να το προσπαθήσουν.

Ο ίδιος το προσπάθησε προ έτους να κάνει «γέφυρα» Μαξίμου με Βελόπουλο αλλά δεν το κατάφερε.

Βλέπετε εκτός του Γεωργιάδη, του Βορίδη, του Πλεύρη και ο Βελόπουλος είναι «δικό του παιδί», «παιδί του ΛΑΟΣ», ενώ οι σχέσεις του με τον Μητσοτάκη παραμένουν άριστες...

Β. Σκ.