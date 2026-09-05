Δεν θέλει και πολλή σκέψη για να διαπιστώσει κανείς την άδολη στήριξη του Γιώργου Καρατζαφέρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όσο πιέζεται η ΝΔ από τη σφήνα Σαμαρά στο πολιτικό σκηνικό, τόσο εντείνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ο πρώην επικεφαλής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.

Στο επικοινωνιακό ντεμαράζ των τελευταίων ημερών ο κ. Καρατζαφέρης μάλλον θα πρέπει να έχει κουραστεί να χαρακτηρίζει «προδότη» τον πρώην Πρωθυπουργό και να εξαίρει το έργο των πολιτικών του «τέκνων», Μάκη Βορίδη, Άδωνι Γεωργιάδη και Θάνο Πλεύρη, που δίνουν τον υπερδεξιό τόνο της κυβέρνησης και όποτε το απαιτούν οι συνθήκες, επιχειρούν να επισκιάσουν τις παρεμβάσεις Σαμαρά για να πείσουν το υπερσυντηριτικό ακροατήριο πως η σημερινή κυβέρνηση είναι αρκούντως... δεξιά.

Είναι τέτοια η επικοινωνιακή αφύπνιση του πρώην προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ, που κάποιος κακεντρεχής θα πίστευε πως λειτουργεί σε συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου.

N.A.