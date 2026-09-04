Η συζήτηση του Κ. Μητσοτάκη με τους δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη.

Για τον χρόνο των εκλογών, την οικονομία, τον Νίκο Ανδρουλάκη και την Σοφία Ζαχαράκη απάντησε ο πρωθυπουργός στο καθιερωμένο ποτό που είχε με δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Μητσοτάκης στη χαλαρή συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν ανησυχώ για τον χειμώνα, δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο μέχρι ευρώ. Είμαστε στην οροφή των δαπανών. Δανειζόμαστε με χαμηλό επιτόκιο και δεν είναι τυχαίο που οι αγορές δεν ανησυχούν για την Ελλάδα μαζί μας. Πριν μερικά χρόνια ποιος θα φανταζόταν πως θα δανειζόμαστε φθηνότερα από 4 χώρες της G7;»

Για τα βιβλία: «Αυτά είναι σαχλαμάρες. Σοβαρευτείτε. Υπάρχει θέμα με τη Ζαχαράκη; Ναι, γι αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα η Σοφία. Δείτε τα 17 σχολεία που εγκαινιάσαμε. Όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν πιάνουν αυτά», ενώ για την συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κρήτη είπε ότι ήταν αξιοπρεπής εκδήλωση.

Μητσοτάκης για εκλογές

Για τις εκλογές είπε ο κ. Μητσοτάκης: Εκλογές Μάρτιο ή Μάιο ήταν η ερώτηση με τον ίδιο να απαντά: «Είναι νωρίς ακόμα να αποφασίσω» και κατέληξε: «Τα ψηφοδέλτια στο τέλος, πριν τις εκλογές».

Για τον 13ο μισθό είπε πως... «δεν έχω ακούσει κάτι»