Ο παραθαλάσσιος οικισμός που μπορείτε να επισκεφθείτε κάθε εποχή του χρόνου.

Αν και το καλοκαίρι έδωσε και επίσημα τη σκυτάλη στον Σεπτέμβρη και το φθινόπωρο, οι εκδρομές σε παραθαλάσσιες πόλεις συνεχίζουν να θεωρούνται η ιδανική επιλογή για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα.

Σε κοντινές αποστάσεις από την Αττική, απλώνονται οικισμοί, χωριά και κωμοπόλεις με πλούσια φυσική ομορφιά, που προσφέρουν όλα τα απαραίτητα στους εκδρομείς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ανάμεσα σε αυτούς τους προορισμούς ξεχωρίζει και ο Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια του Βόρειου Ευβοϊκού κόλπου χτισμένος στους πρόποδες του όρους Κνημίς.

Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας – Η παραθαλάσσια κωμόπολη που αξίζει να επισκεφθείτε

Ο Άγιος Κωνσταντίνος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 165 χιλιομέτρων από την Αθήνα, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους προορισμούς που μπορείτε να επιλέξετε ακόμη και για μία μονοήμερη εκδρομή.

Από τη Λαμία απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα, ενώ η πρόσβαση από την πρωτεύουσα γίνεται εύκολα μέσω της εθνικής οδού με την διαδρομή να μην ξεπερνά τις δύο ώρες οδικώς.

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Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της περιοχής είναι ο μοναδικός συνδυασμός μεταξύ βουνού και της θάλασσας.

Μπροστά από τον Άγιο Κωνσταντίνο απλώνεται ο Βόρειος Ευβοϊκός, ενώ πίσω του υψώνεται η Κνημίδα, δημιουργώντας ένα μοναδικό φυσικό τοπίο που προσαρμόζεται σε κάθε εποχή του έτους.

Η θάλασσα βρίσκεται κυριολεκτικά μέσα στην καθημερινότητα της πόλης. Το λιμάνι, η παραλιακή ζώνη, τα καφέ και οι ταβέρνες δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει μικρό νησιωτικό προορισμό, χωρίς όμως την πολυκοσμία και τις μετακινήσεις με πλοίο.

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Μία βόλτα στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου

Το λιμάνι της περιοχής λειτουργεί ως αφετηρία για τα ταξίδια προς τις Σποράδες, επομένως αν έχετε περισσότερες ημέρες στη διάθεσή σας μπορείτε να επισκεφθείτε ακόμη και τη Σκιάθο.

Παράλληλα, σε μικρή απόσταση βρίσκονται τα Καμένα Βούρλα, γνωστά για τις ιαματικές πηγές και το παραθαλάσσιο τοπίο τους, ενώ λίγο πιο μακριά βρίσκεται η Λαμία, όπου μπορείτε να επισκεφθείτε το κάστρο και να περιηγηθείτε στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Για τους φυσιολάτρες, η περιοχή γύρω από την Κνημίδα προσφέρεται για διαδρομές και εξερεύνηση, και οι παραλίες του Βόρειου Ευβοϊκού προσφέρονται για βουτιές ακόμη και τον Σεπτέμβριο.

Ο Άγιος Κωνσταντίνος είναι, τελικά, ένας προορισμός που συνδυάζει θάλασσα, βουνό και χαλαρούς ρυθμούς, μόλις δύο ώρες από την Αθήνα. Μια επιλογή που αξίζει να κρατήσετε για την επόμενη απόδρασή σας, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.