Ένας προορισμός με πλούσια ιστορία, εκεί που τα ποτάμια συναντιούνται με τα βουνά και δημιουργούν μοναδικές φυσικές εικόνες.

Είναι εντυπωσιακό το πώς η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μέρη για καλοκαιρινές διακοπές, μοναδικούς προορισμούς για το φθινόπωρο, χωριά για τις εξορμήσεις του χειμώνα και πόλεις που αναδεικνύονται κυρίως την άνοιξη.

Θάλασσες, ποτάμια, λίμνες, φαράγγια και εντυπωσιακά φυσικά τοπία, συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό, με τη γεωμορφολογία της χώρας να φιλοξενεί σημεία σπάνιας ομορφιάς που αξίζει να επισκεφθείτε έστω και μία φορά στη ζωή σας.

Έτσι, αν και το φετινό καλοκαίρι έφτασε και επίσημα στο τέλος του, ο Σεπτέμβρης, ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου, προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα, σε προορισμούς που εκθειάζει ακόμη και ο βρετανικός τύπος.

Τον Σεπτέμβρη οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να ζεσταίνουν την Ελλάδα, ωστόσο, η καλοκαιρινή ζέστη έχει δώσει τη σκυτάλη στο φθινόπωρο και σταδιακά η φύση θα αρχίσει να συμβαδίζει με τα κιτρινωπά χρώματα της εποχής.

Γι’ αυτό τον λόγο, οι επισκέψεις στις παραλίες αρχίζουν να δίνουν τη θέση τους στα ποτάμια, και τα ελληνικά νησιά επανέρχονται στους καθημερινούς τους ρυθμούς, καθώς ο περισσότερος κόσμος επιλέγει πλέον πιο ορεινούς προορισμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Κόνιτσα, είναι από εκείνα τα μέρη που αξίζει να γνωρίσετε τον Σεπτέμβρη, πριν υποχωρήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες.

Κόνιτσα – Ο προορισμός που εκθειάζει ο βρετανικός τύπος

Δημοσιεύματα από την theguardian.com, αναγνωρίζουν την Κόνιτσα ως έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς του Σεπτέμβριο, φέρνοντας στο προσκήνιο το ιστορικό γεφύρι που θεωρείται ένα από τα ψηλότερα μονότοξα ανοίγματα στα Βαλκάνια.

Η Κόνιτσα βρίσκεται στην Ήπειρο, σε ένα σημείο όπου η άγρια ομορφιά της φύσης συναντά την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ιστορία του τόπου.

Είναι χτισμένη στους πρόποδες του όρους Τραπεζίτσα και περιβάλλεται από ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, με τον ποταμό Αώο, τον Βοϊδομάτη και τον Σαραντάπορο να διασχίζουν την ευρύτερη περιοχή και να δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία.

Η Κόνιτσα, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 64 χιλιομέτρων από τα Ιωάννινα και θεωρείτε ιδανική επιλογή για ένα Σαββατοκύριακο μακριά από την καθημερινότητα.

{https://www.youtube.com/watch?v=5bJUy729nNQ&list=RD5bJUy729nNQ&start_radio=1&t=463s}

Η Κόνιτσα και το περίφημο πέτρινο γεφύρι

Σημείο αναφορά για την Κόνιτσα είναι το εντυπωσιακό τοξοτό γεφύρι, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα στα Βαλκάνια και αποτελεί απόδειξη της παραδοσιακής ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής.

Η κατασκευή του χρονολογείται περί το 1870 – 1871, το ύψος του ανέρχεται στα 20 μέτρα και το άνοιγμά του στα 36, γεγονός που το κατατάσσει σε ένα μοναδικό κατασκευαστικό φαινόμενο για την εποχή.

Σήμερα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μικρή καμπάνα που βρίσκεται κάτω από την πέτρινη καμάρα του γεφυριού. Ο ήχος της λειτουργούσε ως προειδοποίηση για τους περαστικούς, όταν οι ισχυροί άνεμοι κατέβαιναν από τη χαράδρα του Αώου και η διάσχιση του γεφυριού γινόταν επικίνδυνη.

Η εικόνα του είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή τους πρώτους μήνες του φθινοπώρου, όταν το τοπίο γύρω του αρχίζει να αλλάζει χρώματα και η φύση αποκτά σταδιακά τις αποχρώσεις της εποχής.

Ο ποταμός Αωός έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνολική εικόνα, καθώς τα νερά του συνεχίζουν να κυλούν κάτω από το εντυπωσιακό γεφύρι, δημιουργώντας μοναδικές εικόνες.

Το περίφημο γεφύρι, ίσως να αποτελεί και την απόδειξη ότι η ανθρώπινη δημιουργία μπορεί να εναρμονιστεί πλήρως με την φύση.

{https://www.youtube.com/watch?v=Jz7F6b5qNI4&list=RDJz7F6b5qNI4&start_radio=1}

Μία επίσκεψη στην Κόνιτσα τον Σεπτέμβριο

Ο Σεπτέμβρης αποτελεί ιδανική περίοδο για να γνωρίσετε την ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας μέσα από δραστηριότητες στη φύση, καθώς οι θερμοκρασίες παραμένουν αυξημένες, χωρίς ωστόσο η ζέστη του καλοκαιριού να περιορίζει τις μετακινήσεις σας.

Μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές είναι η πεζοπορία, με αρκετές διαδρομές να περνούν μέσα από πυκνά δάση, δίπλα σε ποτάμια και κάτω από τα επιβλητικά βουνά της περιοχής. Η επίσκεψη στο φαράγγι του Βίκου και το πέρασμα από παραδοσιακά πετρόχτιστα χωριά, θεωρούνται μοναδικές εμπειρίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδρομή κατά μήκος του Βοϊδομάτη, όπου το τοπίο συνδυάζει πυκνή βλάστηση, κρυστάλλινα νερά και πέτρινα γεφύρια. Παράλληλα, στο συγκεκριμένο σημείο πραγματοποιούνται οργανωμένες εξορμήσεις στα νερά των ποταμών με το ράφτινγκ να θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές δραστηριότητες.

Ο Σεπτέμβρης, λοιπόν, μπορεί να αποτελέσει την κατάλληλη αφορμή για να γνωρίσετε την Κόνιτσα και να ανακαλύψετε ένα διαφορετικό πρόσωπο της Ηπείρου.