Μία παραλία με ιδιαίτερο όνομα, μόλις 45 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας.

Αν και η Αθήνα παραμένει μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες και μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, βρίσκεται σε μία άκρως «στρατηγική» θέση, γεγονός που την χαρακτηρίζει ιδανική βάση για σύντομες αποδράσεις, ακόμη και μετά τη δουλειά. Όμορφες γωνιές, παραλίες, εντυπωσιακά τοπία και βουνά, κυκλώνουν την πρωτεύουσα και αποτελούν σημείο αναφοράς για όσους ζητούν μερικές ώρες ηρεμίας μακριά από την Αθήνα.

Με τον ερχομό του Σεπτεμβρίου, δε σημαίνει ότι σταματούν τα μπάνια και οι εξορμήσεις στη θάλασσα. Οι θερμοκρασίες παραμένουν ιδανικές, οι παραλίες είναι πιο προσιτές, λόγω της λιγότερης κίνησης, και μία σύντομη βουτιά μετά τη δουλειά μπορεί να αποτελέσει την ιδανική επιλογή.

Αν λοιπόν αναζητάτε μία ακτή σε κοντινή απόσταση από το κέντρο, μακριά από τα «φώτα της δημοσιότητας» και τα beach bar, τότε θα πρέπει να επισκεφθείτε την παραλία Τσίου.

Τσίου - Μία παραλία 45 λεπτά από την Αθήνα

Σε απόσταση μόλις 45 – 50 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, απλώνεται η παραλία Τσίου, ένας μικρός κολπίσκος που φιλοξενείται στη χερσόνησο της Ποσειδωνίας, εκεί που τελειώνει το Σούνιο και ξεκινά το Λαύριο.

Για την πρόσβαση στην παραλία ακολουθεί κανείς τη διαδρομή προς την περιοχή «Ακρωτήρι» και στη συνέχεια προς το σημείο όπου βρίσκεται η πρόσβαση στον κολπίσκο.

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Το τελευταίο κομμάτι της διαδρομή χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή, καθώς δεν υπάρχει κανονικός ασφαλτοστρωμένος δρόμος, αλλά ένα κατηφορικό, χωμάτινο έδαφος.

Ωστόσο, αυτό το χαρακτηριστικό, αν και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αρνητικό, είναι και αυτό που προστατεύει την ακτή από την πολυκοσμία.

Μία βόλτα στην παραλία Τσίου

Η παραλία Τσίου, δεν διαθέτει οργανωμένες πλευρές, καταστήματα, ομπρέλες και ξαπλώστρες, γεγονός που διασφαλίζει την ακεραιότητα της φυσικής ομορφιάς της.

Στην περιοχή, υπάρχει ελάχιστη φυσική σκιά και η ακτή περιβάλλεται από βράχια που την προστατεύουν από τον αέρα διατηρώντας την παραλία ήρεμη και τα νερά της σχεδόν πάντα καθαρά.

Αν σκοπεύετε να την επισκεφτείτε, καλό θα ήταν να έχετε μαζί σας τον απαραίτητο εξοπλισμό, τρόφιμα, νερό και ομπρέλες, προκειμένου να αποφύγετε τις περιττές μετακινήσεις και να απολαύσετε την ηρεμία της φύσης.

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Το βασικό πλεονέκτημα της Τσίου είναι ότι δίνεται η δυνατότητα για μια αυθημερόν απόδραση από την Αθήνα.

Η διαδρομή προς το Λαύριο είναι σχετικά εύκολη και μπορεί να συνδυαστεί με μια στάση για φαγητό ή καφέ στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, ένα απόγευμα καθημερινής μπορεί να μετατραπεί σε μια μικρή καλοκαιρινή έξοδο χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό.

Η μικρή απόσταση από το Λαύριο, τα καθαρά νερά και το φυσικό τοπίο της περιοχής την έχουν κάνει γνωστή σε όσους αναζητούν λιγότερο τουριστικές παραλίες της Αττικής.