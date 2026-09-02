Συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε τους αγώνες όχι μόνο για εμάς αλλά για τα παιδιά και τα εγγόνια μας που έρχονται να ζήσουν και να εργασθούν σε χειρότερες συνθήκες από αυτές που εμείς ζήσαμε, την περίοδο που οι σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές συνθήκες έχουν απογειωθεί.

Οι συνταξιούχοι όλης της χώρας όλων των ασφαλιστικών ταμείων, μαζικά, αγωνιστικά, μαχητικά δίνουμε για μια ακόμη φορά το «παρών» στην ΔΕΘ. Από τα στοιχεία που δίνουν μέχρι τώρα τα σωματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ) από όλη την χώρα, φαίνεται ότι η πανελλαδική μας αγωνιστική εκδήλωση θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Αυτό χρειάζεται, αυτό πρέπει να γίνει. Αυτή είναι η απάντηση που χρειάζεται απέναντι στις αντισυνταξιουχικές πολιτικές που έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και συνεχίζει η σημερινή κυβέρνηση.

Είμαστε, συνεχίζουμε και θα μείνουμε στον δρόμο του αγώνα γιατί ο,τι μέχρι σήμερα μας φόρτωσαν όλες οι κυβερνήσεις είναι εδώ και τσακίζει την ζωή μας. Εδώ είναι όλες οι περικοπές σε όλα μας τα δικαιώματα τα Συνταξιουχικά, οικονομικά, κοινωνικά, δικαιώματα υγείας κτλ. Εδώ είναι οι θανατηφόρες αυξήσεις στα είδη διατροφής, στα καύσιμα, στην ενέργεια, ο αχαλίνωτος τιμάριθμος, η ακρίβεια που καθιστούν τις συντάξεις μας προνοιακά βοηθήματα. Εδώ είναι τα νέα μέτρα της πολεμικής οικονομίας για να τροφοδοτούν με όπλα δισεκατομμυρίων τα ιμπεριαλιστικά μέτωπα του πολέμου για να σκοτώνονται οι λαοί και να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι.

Από την άλλη η κυβέρνηση, αντί για πραγματικές αυξήσεις και αποκατάσταση των περικοπών, μας πετά ψίχουλα, και επιδόματα. Στις συναντήσεις μας με τους Υπουργούς η κυβέρνηση επικαλείται την δημοσιονομική σταθερότητα που υπαγορεύεται από το σύμφωνο σταθερότητας της Ευρ. Ένωσης, και τα επιχειρηματικά συμφέροντα που θησαυρίζουν αφορολόγητα όταν οι συνταξιούχοι πέραν της ανυπόφορης φορολογίας, πληρώνουν κάθε χρόνο από τις περικοπές τους 10,5 δισεκατομμύρια και όταν από την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης έχουν συγκεντρώσει στα ταμεία του Ταμείου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) 24 δις.

Είμαστε στον δρόμο του αγώνα, γιατί ό,τι μέχρι σήμερα αποκρούσαμε, καθυστερήσαμε, αλλά και κερδίσαμε δεν είναι αποτέλεσμα της κριτικής του καναπέ και των προσφυγών στα δικαστήρια. Αυτό επιβεβαιώνεται με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, όπως τελευταία με τις συντάξεις χηρείας, που αποφάσισαν να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου 4387/2016 και να αποδίδεται μόνο μία εθνική σύνταξη και μετά την 3ετία να μειώνεται στο 35%. Όπως και με την απόφασή τους που βάζει ταφόπλακα για την καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης στο Δημόσιο. Όμως με τον αγώνα μας υποχρεώθηκε η κυβέρνηση να φέρει στην Βουλή τροπολογία που δίνει έστω μια ακόμη μεσοβέζικη λύση στις συντάξεις χηρείας και όχι όπως το κίνημα και το δίκαιο απαιτεί. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και διεκδικούμε το σύνολο των αιτημάτων μας που έχουν από χρόνια περικοπεί και με την ανυπόφορη ακρίβεια έφθασαν τις συντάξεις μας να μην φθάνουν ούτε για το μισό μήνα.

Είμαστε στον δρόμο του αγώνα και διεκδικούμε: Πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις κύριες και επικουρικές, με κατώτερη σύνταξη τα 80% στο διαμορφωμένο κατώτερο μισθό. Την καταβολή της 13ης – 14ης σύνταξης. Την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την άμεση καταβολή των αναδρομικών του 11μηνου 2015-2016. Αποκατάσταση με ίσους όρους των συντάξεων χηρείας. Αποκλειστικά δημόσια κοινωνική ασφάλιση, υγεία με προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού, προσωπικού στον ΕΦΚΑ, την κατάργηση του αντιασφαλιστικού νομικού πλαισίου που ψήφισαν και διατηρούν όλες οι κυβερνήσεις. Συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε τους αγώνες όχι μόνο για εμάς αλλά για τα παιδιά και τα εγγόνια μας που έρχονται να ζήσουν και να εργασθούν σε χειρότερες συνθήκες από αυτές που εμείς ζήσαμε, την περίοδο που οι σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές συνθήκες έχουν απογειωθεί.

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Από την πείρα μας γνωρίζουμε ότι τίποτε δεν χαρίστηκε και δεν θα χαρισθεί σε μια κοινωνία ταξική, σε μια κοινωνία που η παραγωγική διαδικασία αποτελεί το χρήσιμο εργαλείο που θυσιάζει τα πάντα στην υπηρεσία του κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων, αιτία για κάθε κακό που συμβαίνει στην κοινωνία. Γνωρίζουμε ότι ο πραγματικός παραγωγός του πλούτου ο εργαζόμενος άνθρωπος με τους αγώνες του κατάφερε να αποκρούσει, να καθυστερήσει, να λύσει προβλήματα, αλλά και να νικήσει το εκμεταλλευτικό σύστημα. Οι δυσκολίες οι καμπές και τα πισωγυρίσματα της ταξικής πάλης δεν μπορούν και δεν θα μπορέσουν να σταματήσουν αυτόν τον μονόδρομο για τα εργατικά λαϊκά στρώματα μέχρι την τελική νίκη, για μια κοινωνία που ο παραγόμενος από αυτούς πλούτος θα υπηρετεί της δικές τους και μόνο τις δικές τους ανάγκες.

(Ο Δήμος Κουμπούρης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ)