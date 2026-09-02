Το Μαξίμου δείχνει να αισθάνεται αρκετά ζορισμένο από τις δημοσκοπήσεις.

Μέχρι τελευταία στιγμή η κυβέρνηση εξετάζει τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Το οικονομικό επιτελείο μάλιστα με δεδομένες τις δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να βγάλει από τη μύγα ξύγκι καθώς η χώρα βρίσκεται στην τελική ευθεία προς τις εκλογές και το Μαξίμου επιδιώκει με τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ να κερδίσει πόντους.

Οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν πως το πρόβλημα της κυβέρνησης είναι μεγάλο, με αποτέλεσμα να προγραμματίζει εξαγγελίες με ορίζοντα το ...2030 (!), ώστε να ακουστούν «πλούσια» στα αυτιά των ψηφοφόρων!

'Όμως και οι μετρήσεις που γίνονται μετά τις καλοκαιρινές δείχνουν πως ειδικά η ακρίβεια και η αγοραστική δύναμη που ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο του ...2009 (!) επιδεινώνουν την κατάσταση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα κέρδη που ανέμενε το Μαξίμου.

Στο τοπίο αυτό ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας», τηλεφώνησε στο οικονομικό επιτελείο το μεσημέρι της Τρίτης και ζήτησε να βρεθούν και άλλα χρήματα ώστε το «πακέτο» της ΔΕΘ να γίνει πιο «ελκυστικό» για συγκεκριμένα εκλογικά κοινά στα οποία προσδοκά η ΝΔ. Με αποτέλεσμα στην πλατεία Συντάγματος να ...πονοκεφαλιάζουν και να προσπαθούν να ξύσουν και άλλο τον ...πάτο του βαρελιού.

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Και διαψεύσεις ...δεν δεχόμαστε!

ΥΓ: Να επαναλάβουμε πάντως πως «πακέτο» που υπερέβαινε τον εκλογικό κύκλο εξήγγειλε στη ΔΕΘ το 2003 ο Κώστας Σημίτης- το λεγόμενο «πακέτο Χριστοδουλάκη». Το 2004 όμως έχασε τις εκλογές από τον Κώστα Καραμανλή...