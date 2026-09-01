Το σχέδιο του ΥΠΑΙΘΑ για τους 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της α φάσης με φόντο την επιστροφή των μαθητών στα θρανία στις 11 Σεπτέμβρη, οι ημερομηνίες κλειδιά για την ανάληψη υπηρεσίας.

Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν σήμερα στα σχολεία για να εκκινήσει και επίσημα η προετοιμασία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον καθιερωμένο αγιασμό που θα λάβει χώρα στα προαύλια των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, σήμερα θα ανακοινωθούν τα ονόματα των 30.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Α φάσης ενώ στα τέλη του μήνα θα ανακοινωθεί η β φάση προσλήψεων για την κάλυψη 6.000 εκπαιδευτικών. Σημειωτέον ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών που θα προσληφθούν μέσα στη σχολική χρονιά εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τις 45.000.

Η ακτινογραφία των 50.000 κενών και τα προγνωστικά κάλυψή τους

Σύμφωνα με την ανάλυση του εκπαιδευτικού αναλυτή «Πατρέα», τα κενά σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια αγγίζουν τα 50.000. Στη Γενική Πρωτοβάθμια καταγράφονται περίπου 6.946 κενά, με τους ΠΕ60 Νηπιαγωγούς να έχουν περίπου 2.088, τους ΠΕ70 Δασκάλους 1.586, τους ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 1.004, τους ΠΕ06 Αγγλικής 676, τους ΠΕ08 Καλλιτεχνικών 414 και τους ΠΕ79.01 Μουσικής 389. Η εκτιμώμενη κάλυψη, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλους. Για τους βασικούς κλάδους ΠΕ60 και ΠΕ70 υπολογίζεται περίπου στα δύο τρίτα, ενώ στις ειδικότητες της Αισθητικής Αγωγής η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη, καθώς για ΠΕ08, ΠΕ79.01 και ΠΕ91 η κάλυψη εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί ακόμη και κοντά στο 10%. Για αρκετές άλλες ειδικότητες η εκτίμηση κινείται περίπου στο 40%-45%. Στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή τα καταγεγραμμένα κενά ανέρχονται περίπου σε 19.247, με την Παράλληλη Στήριξη να συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειονότητα, καθώς φτάνει τις 16.445 ανάγκες. Ακολουθούν τα Τμήματα Ένταξης με 1.415 και οι ΣΜΕΑΕ με 1.387. Εδώ η εκτίμηση για την Α΄ Φάση είναι ότι οι ΣΜΕΑΕ και τα Τμήματα Ένταξης θα έχουν πολύ υψηλή, ακόμη και πλήρη, κάλυψη, ενώ στην Παράλληλη Στήριξη αναμένεται να καλυφθεί περίπου το 55%. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες ανάγκες θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν μετά το άνοιγμα των σχολείων και θα περιμένουν τις επόμενες φάσεις.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή, όπου τα εκτιμώμενα κενά φτάνουν τα 5.163. Από αυτά, 1.040 αφορούν ΣΜΕΑΕ, 763 Τμήματα Ένταξης και 3.360 Παράλληλη Στήριξη. Οι μεγαλύτερες ανάγκες εντοπίζονται στους ΠΕ02 ΕΑΕ με 2.140 κενά, στους ΠΕ03 ΕΑΕ με 1.317 και στους ΠΕ04.01 ΕΑΕ με 546. Για την Α΄ Φάση εκτιμάται πλήρης κάλυψη των Τμημάτων Ένταξης, περίπου δύο τρίτα στις ΣΜΕΑΕ και περίπου 50% στην Παράλληλη Στήριξη.

Στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση τα εκτιμώμενα κενά φτάνουν τα 6.832, εκ των οποίων 4.693 αφορούν τη Γενική Παιδεία. Οι μεγαλύτερες ανάγκες εμφανίζονται στους ΠΕ02 Φιλολόγους με 1.483 κενά, στους ΠΕ86 Πληροφορικής με 672, στους ΠΕ03 Μαθηματικούς με 664, στους ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με 453, στους ΠΕ06 Αγγλικής με 430, στους ΠΕ01 Θεολόγους με 347, στους ΠΕ04.01 Φυσικούς με 338, στους ΠΕ80 Οικονομίας με 320 και στους ΠΕ82 Μηχανολόγους με 273.

Α΄ Φάση με το σταγονόμετρο: 30.000 αναπληρωτές για δεκάδες χιλιάδες κενά στα σχολεία

Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσα από αυτά τα 50.000 κενά θα καλυφθούν πραγματικά πριν οι μαθητές μπουν στις τάξεις και πόσα θα μεταφερθούν για αργότερα. Η φετινή διαδικασία κινείται νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Mετά τις 3 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ τα ονόματα και οι τοποθετήσεις περίπου 30.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει παρουσιάσει το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν στη συνέχεια να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες ανάληψης υπηρεσίας, ώστε στις 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης των μαθημάτων, να βρίσκονται στις σχολικές μονάδες. Το χάσμα των 20.000 κενών που θα μείνουν είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και πρέπει να ληφθεί μέριμνα να γεφυρωθεί το συντομότερο δυνατό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Την ώρα που για ορισμένες κατηγορίες –και κυρίως για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα– προβλέπεται πλήρης κάλυψη, σε άλλους κλάδους τα ποσοστά κάλυψης εμφανίζονται δραματικά χαμηλότερα. Καλλιτεχνικά, Μουσική, Φυσική Αγωγή, Αγγλικά και άλλες ειδικότητες κινδυνεύουν να βρεθούν για ακόμη μία φορά στη δεύτερη γραμμή των προσλήψεων. Δεν είναι δυνατόν να θεωρείται κανονικότητα το πρώτο κουδούνι στα σχολεία να συνοδεύεται από την εξήγηση «τα κενά θα καλυφθούν στην επόμενη φάση». Οι μαθητές δεν μπορούν να περιμένουν τη Β΄ Φάση για να κάνουν μάθημα. Και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν κάθε Σεπτέμβριο να καλούνται να καλύψουν με «μπαλώματα» μια υποστελέχωση που είναι γνωστή πολύ πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.

Αναπληρωτές 2026-2027: Το χρονοδιάγραμμα της Α’ Φάσης – Οι κρίσιμες ημερομηνίες για τα κενά στα σχολεία

Βάσει του επίσημου προγραμματισμού του υπουργείου μετά το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν τα ονόματα των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που θα προσληφθούν στην Α’ Φάση. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου προβλέπεται να εκδοθούν οι αποφάσεις πρόσληψης των αναπληρωτών και να δημοσιευθούν στη Διαύγεια, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά το συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας. Στη συνέχεια, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν προσληφθεί αναμένεται να προχωρήσουν στη δήλωση των σχολείων προτίμησης, με βάση τις διαθέσιμες θέσεις και τις οδηγίες που θα δοθούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου αποτελεί το επόμενο κομβικό σημείο, καθώς σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες, αλλά και στα ΚΕΔΑΣΥ όπου προβλέπονται αντίστοιχες ανάγκες. Με την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων, οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίζουν πλέον τη σχολική μονάδα ή τη δομή στην οποία θα υπηρετήσουν για το νέο σχολικό έτος. Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αφορά την ανάληψη υπηρεσίας, η οποία σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 7 έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Οι προσληφθέντες θα πρέπει μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες ή στις δομές στις οποίες τοποθετήθηκαν και να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την ανάληψη των καθηκόντων τους ώστε στις 11 του μήνα να δώσουν το παρών στον αγιασμό στα σχολεία.

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«Να καλυφθούν τώρα όλα τα κενά»: Η κραυγή αγωνίας των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής πριν το πρώτο κουδούνι

Με φόντο την κάλυψη της α φάσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α (Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής)κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στην πλήρη και δίκαιη κάλυψη των πραγματικών λειτουργικών κενών εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η Ένωση επισημαίνει ότι τα κενά του κλάδου είναι υπαρκτά, καταγεγραμμένα και αφορούν σχολικές μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα. «Δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά. Δεν θα προκύψουν μετά την έναρξη των μαθημάτων. Υπάρχουν τώρα. Και τώρα πρέπει να καλυφθούν», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η περσινή εμπειρία, σύμφωνα με την Π.ΕΝ.Α.Φ.Α., έδειξε ότι η περιορισμένη κάλυψη στην Α΄ φάση οδηγεί αναπόφευκτα σε σχολεία που ξεκινούν τη χρονιά με ελλείψεις και σε διαδοχικές προσλήψεις στις επόμενες φάσεις. Όμως οι μαθητές δεν μπορούν να περιμένουν τη Β΄, τη Γ΄ ή ακόμη και μεταγενέστερη φάση για να αποκτήσουν τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής που χρειάζονται.

«Όχι άλλη μία Α’ φάση με «ψίχουλα»

Η Ένωση ζητά παράλληλα να μην καλύπτονται τα κενά ΠΕ11 με αναθέσεις του μαθήματος σε εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων, όταν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής στους πίνακες αναπληρωτών. Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει, «η Φυσική Αγωγή πρέπει να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής».

«Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. απαιτεί από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να προχωρήσει σε ΔΙΚΑΙΗ Α΄ φάση προσλήψεων εκπαιδευτικών ΠΕ11, με βάση τις πραγματικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική και την Ειδική Αγωγή. Χωρίς περικοπές των πραγματικών κενών. Χωρίς μεταφορά των αναγκών στις επόμενες φάσεις. Χωρίς άλλη μία σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει με ελλείψεις. Το Υπουργείο γνωρίζει τις ανάγκες.Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης γνωρίζουν τα κενά. Οι σχολικές μονάδες γνωρίζουν τι προσωπικό χρειάζονται. Δεν υπάρχει, λοιπόν, καμία δικαιολογία για να μην καλυφθούν. Η Α΄ φάση δεν μπορεί να αποτελεί απλώς την πρώτη δόση προσλήψεων μιας σχολικής χρονιάς γεμάτης κενά. Πρέπει να είναι η φάση κατά την οποία καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος των πραγματικών αναγκών των σχολείων.Οι μαθητές μας πρέπει να βρουν τους εκπαιδευτικούς τους στο σχολείο από την πρώτη ημέρα. Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 πρέπει να βρίσκονται εκεί όπου πραγματικά χρειάζονται. Όχι άλλη μία Α’ φάση με «ψίχουλα». Όχι άλλες εκπτώσεις στις ανάγκες των σχολείων.»