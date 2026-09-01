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Επί του παρόντος τα στόματα όλων σχετικά με τις παροχές της ΔΕΘ στην κυβέρνηση παραμένουν ερμητικά κλειστά με εντολή Μαξίμου.

Οι αρχικές σκέψεις του οικονομικού επιτελείου για τμηματική καταβολή του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους ναυάγησαν στα σκοτεινά νερά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Και τώρα το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση θα βρει κάποιο τρικ για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις όλων των αρχηγών της αντιπολίτευσης που θα ανέβουν στο βήμα της ΔΕΘ και θα προτείνουν την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Όπως έκανε για παράδειγμα με τους συνταξιούχους που θεσμοθέτησε μόνιμο ετήσιο επίδομα αντί της 13ης σύνταξης.

Επί του παρόντος τα στόματα όλων σχετικά με τις παροχές της ΔΕΘ στην κυβέρνηση παραμένουν ερμητικά κλειστά με εντολή Μαξίμου.

Λ.Ι.