Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη στο Σουφλί.

Η στήλη σας είχε ενημερώσει εγκαίρως ότι ο Σταύρος Μπένος, μετά τη δημόσια σύγκρουσή του με την κυβέρνηση για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Έβρου, δεν έχει πει ακόμη την τελευταία λέξη του. Θα την πει την Τετάρτη σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00, στο ξενοδοχείο «Κουκούλι», στο Σουφλί, με αντικείμενο την πορεία και την προοπτική της ανασυγκρότησης της πυρόπληκτης περιοχής του Έβρου και ειδικότερα, το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης - Masterplan «ΕΒΡΟΣ ΜΕΤΑ».

Η συνέντευξη Τύπου, που θα συντονίσει ο Παύλος Τσίμας, πραγματοποιείται σε συνέχεια της 14ης συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Ανασυγκρότηση του Έβρου, στις 27 Ιουλίου στη Νέα Βύσσα, όπου αναδείχθηκαν πολύ σοβαρές αποκλίσεις από το αρχικό Masterplan που τον οδήγησαν σε αποχώρηση από τη συνεδρίαση.

Στο μεταξύ, σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα περιοδεύσουν υπουργοί στον Έβρο, από τον Αδ. Γεωργιάδη μέχρι τον Στ. Παπασταύρου, οι οποίοι, προφανώς, θα φροντίσουν να τον αποφύγουν.

Β.Σκ.