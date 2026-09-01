Ιδιαίτερα ευχαριστημένοι παρουσιάζονται και οι άνθρωποι της παραγωγής που συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, καθώς εκτιμούν ότι συνάντησαν έναν πολιτικό αρχηγό που είχε συγκεκριμένο σχέδιο – αν και για τις λεπτομέρειες του, τους παρέπεμψε στην ομιλία της Τετάρτης.

Μεγάλη ικανοποίηση επικρατεί στην Αμαλίας για τα αποτελέσματα της συνάντησης που είχε τη Δευτέρα, ο Αλέξης Τσίπρας με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, καθώς θεωρούν ότι έγινε ένα σημαντικό βήμα προσέγγισης με τον κόσμο της πραγματικής οικονομίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερα ευχαριστημένοι παρουσιάζονται και οι άνθρωποι της παραγωγής που συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, καθώς εκτιμούν ότι συνάντησαν έναν πολιτικό αρχηγό που είχε συγκεκριμένο σχέδιο – αν και για τις λεπτομέρειες του, τους παρέπεμψε στην ομιλία της Τετάρτης.

Πρώτο δείγμα θετικό

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι ο πρώην πρωθυπουργός ηττήθηκε το 2019, διότι πίεσε αρκετά τη λεγόμενη «μεσαία τάξη». Από τότε έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά, λένε οι συνεργάτες του κ.Τσίπρα. Και το πιο σημαντικό από όλα, είναι ότι η χώρα βρίσκεται εκτός μνημονίων. Όμως, οι μισθωτοί και οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες βιώνουν ακόμα τις συνέπειες εκείνων των δύσκολων χρόνων.

Επομένως, δεν προκάλεσε καμία εντύπωση το γεγονός ότι ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ έθεσε επί τάπητος το ζήτημα της ελάφρυνσής τους από τα βάρη των μνημονίων, τα οποία δεν έχουν αρθεί 8 χρόνια μετά την έξοδο από την ξένη επιτήρηση.

«Έχουμε ακόμα «ουρές» από εκείνη την περίοδο που εσείς, κυρίως τους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους επιχειρήσεις, ακόμα ταλαιπωρούν, είτε αυτά δεν έχουν να κάνουν με το τέλος επιτεύγματος και την προκαταβολή φόρου, είτε με τις διαφορετικές τιμές στον φόρο προστιθέμενης αξίας, είτε στο σταθερά. υψηλό ΦΠΑ», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη σύντομη εισήγησή του.

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Άλλωστε, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν πήγε εκεί για να μιλήσει, αλλά για να ακούσει με προσοχή. Και από ότι αναφέρουν πρόσωπα από τον κόσμο της οικονομίας που έδωσαν το «παρών» στη συνάντηση, αυτή η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού «έσπασε» γρήγορα τον «πάγο» και έδωσε τη δυνατότητα για μια ουσιαστική συζήτηση.

Συνεργασία και συνεννόηση

Οι άνθρωποι που μίλησαν στο Dnews.gr, μεταφέρουν ότι είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν ανοιχτά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Έθεσαν τα πάντα επί τάπητος και είδαν έναν πολιτικό αρχηγό που είχε στο πλευρό του ένα πλήρες επιτελείο, γεγονός που προφανώς ικανοποίησε τις παραγωγικές δυνάμεις της συμπρωτεύουσας.

Στη διάρκεια των δυόμιση ωρών που διήρκησε η συνάντηση, ειπώθηκαν πολλά από την πλευρά τους. Όμως, στο βασικό που στέκονται είναι το γεγονός ότι άκουσαν από την Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για συγκεκριμένα βήματα στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με πλήρη κοστολόγηση και εξεύρεση πόρων ώστε να γίνει η μετάβαση.

Βέβαια, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ δεν άνοιξε τα χαρτιά του, αλλά παρέπεμψε τους συνομιλητές του στην Τετάρτη, πάλι στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρουσιάσει το πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα της Συμπαράταξης.

Από εκεί και πέρα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να περάσουν απαρατήρητες οι προτάσεις των φορέων – τις προτάσεις των φορέων – τις οποίες ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και ενδεχομένως να αποτελέσουν προσθήκες της τελευταίας στιγμής στο πρόγραμμα της ΕΛΑΣ.

Όπως είναι, για παράδειγμα, η πρόταση να μην καταργηθεί η golden visa για τους πολίτες τρίτων χωρών, όμως αυτή δεν αποδίδεται με την ίδρυση κάποιας νέας επιχείρησης και όχι με την αγορά ακινήτου – γεγονός που έχει προκαλέσει τρομερό πρόβλημα για την εξεύρεση κατοικίας για τους μόνιμους κατοίκους. της χώρας.