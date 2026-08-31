«Το Μαξίμου δίνει τη μάχη της ημερομηνίας, εμείς τη μάχη του προγράμματος», αναφέρουν συνεργάτες του κ.Τσίπρα.

Στη Θεσσαλονίκη θα «μετακομίσει» από σήμερα η ΕΛΑΣ, καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Αλέξης Τσίπρας θα λάβει μέρος σε σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, στην πρώτη από τις τρεις δημόσιες παρεμβάσεις που θα πραγματοποιήσει το επόμενο δεκαήμερο τη συμπρωτεύουσα.

Μεγάλος «σταθμός» σε αυτή την «απόβαση» που έχει προετοιμάσει η Συμπαράταξη αποτελεί η Τετάρτη, οπότε και ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ θα παρουσιάσει αναλυτικά το πρόγραμμα εξουσίας και την πρόταση του για την οικονομία.

«Απόβαση» στη Θεσσαλονίκη

Τις προηγούμενες ημέρες από το κυβερνητικό «στρατόπεδο» -με πρώτο τον Άδωνη Γεωργιάδη, που έχει αναλάβει «εργολαβία» τις επιθέσεις εναντίον του κ.Τσίπρα- ακούστηκαν πολλές «γκρίνιες» για την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού, στη συμπρωτεύουσα, πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Αυτό, βέβαια, που αποφεύγουν να πουν οι κυβερνητικοί παράγοντες είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν πάει στη ΔΕΘ, την οποία θα εγκαινιάσει ο κ.Μητσοτάκης, αλλά στην πόλη. Εκτός και αν από το Μαξίμου έχουν επιβάλει στη Βόρεια Ελλάδα κάποια «υγειονομική ζώνη» και πριν τα εγκαίνια της Έκθεσης απαγορεύεται να προσεγγίσουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.

Στη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει την επόμενη Τετάρτη, μετά τον πρωθυπουργό και πριν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης – ακριβώς όπως προστάζει το άτυπο πρωτόκολλο.

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Όπως και να έχει, οι κυβερνητικές κραυγές λίγο απασχολούν την Αμαλίας, η οποία από σήμερα θα «μετακομίσει» στη Θεσσαλονίκη. «Το Μαξίμου δίνει τη μάχη της ημερομηνίας, εμείς τη μάχη του προγράμματος», αναφέρουν συνεργάτες του κ.Τσίπρα.

Η μεγάλη ημέρα προφανώς και είναι η Τετάρτη – όταν και ο κ.Τσίπρας θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ. Ωστόσο, νωρίτερα ο πρώην πρωθυπουργός και τα στελέχη της Συμπαράταξης θα πραγματοποιήσουν σειρά επαφών στην πόλη, ενόψει της μεγάλης εκδήλωσης.

Σήμερα, στις 12.00, στο PortoPalaceHotel, ο κ.Τσίπρας θα λάβει μέρος σε σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείςτης πόλης. Στη σύσκεψη θα παραβρεθούν εκτός από τον Πρόεδρο της ΕΛΑΣ, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΣΥμπαράταξης, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, αλλά και μια σειρά στελεχών πρώτης γραμμής και κυρίως οι τομεάρχες του κόμματος που σχετίζονται με την οικονομία και την παραγωγή.

Σε αυτές τις συναντήσεις η Αμαλίας ρίχνει τεράστιο βάρος. Διότι ναι μεν έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα προτάσεις παραγωγικών φορέων, όμως πάντα μπορεί να προκύψει κάτι καινούργιο, που θα μπορέσει να το «εμπλουτίσει» ακόμα περισσότερο.

Πάντως, οι τομεάρχες του κόμματος παρουσίασαν την Παρασκευή, στον κ.Τσίπρα τις επεξεργασίες τους και πολλά από τα όσα είπαν θα περιλαμβάνονται στα όσα θα εξαγγείλει την Τετάρτη, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Όπως λένε από την Αμαλίας, πρόκειται για ένα σχέδιο προοδευτικής διακυβέρνησης, προσανατολισμένο στην ανάπτυξη όχι μόνο των αριθμών, αλλά των ανθρώπων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, με συγκεκριμένους στόχους και άξονες υλοποίησης.

Όπως, άλλωστε συμπληρώνουν, στόχος δεν είναι η «παροχολογία», αλλά μια Ελλάδα που ανακάμπτει πραγματικά, όπου η ανάπτυξη δεν θα μετριέται μόνο με τον τζίρο της κατανάλωσης, τις τιμές των ακινήτων και την εποχική επίδοση του τουρισμού, αλλά θα επενδύει, θα παράγει, θα εξάγει και θα καινοτομεί.

Βασική ιδέα του μοντέλου οικονομικής ανάκαμψης που θα προτείνεται είναι ότι δεν θα στοχεύει στο να δουλεύουν οι ίδιοι άνθρωποι περισσότερο, για λιγότερα, αλλά η δουλειά τους να αποδίδει περισσότερο.