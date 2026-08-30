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Θα συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, από τον Γιώργο Βασιλειάδη και τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Θα συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, από τον Γιώργο Βασιλειάδη και τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Την προσεχή Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. στη ΔΕΘ, ενώ θα επισκεφτεί ξανά τη συμπρωτεύουσα την 9η Σεπτεμβρίου για τη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει.

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ και ενόψει των επισκέψεων αυτών θα βρεθεί στη ΔΕΘ τη Δευτέρα προκειμένου να συναντηθεί με τους φορείς της πόλης.

Θα συνοδεύεται από στελέχη του κόμματός του, μεταξύ των οποίων ο γραμματέας της ΕΛΑΣ Μίλτος Χατζηγιαννάκης και ο διευθυντής του γραφείου του Γιώργος Βασιλειάδης...

Ε.Σ.