Η ενεργοποίηση του Red Code σημαίνει ότι ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση.

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Σύμφωνα με την απόφαση που βασίζεται στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται να βρίσκεται στην κατηγορία 4 – Πολύ Υψηλός.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2094017921450115184}

Ποιες περιοχές τίθενται σε Red Code

Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται:

Οι Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η απόφαση ελήφθη από την αρμόδια Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών, με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες περιοχές αναμένεται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

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Τι σημαίνει η κατάσταση Red Code

Η ενεργοποίηση του Red Code σημαίνει ότι ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση.

Στο πλαίσιο αυτό ενεργοποιείται και αναπτύσσεται το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τα κατάλληλα υλικά και μέσα, ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί, ώστε να υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου καταστροφικού φαινομένου.

Παράλληλα, δρομολογούνται οι απαραίτητες δράσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, τη διαχείριση των συνεπειών σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά και για τη βραχεία αποκατάσταση, την αρωγή και την υποστήριξη των περιοχών που ενδέχεται να πληγούν.

Σε επιφυλακή Δήμοι και Περιφέρειες

Στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις περιοχές που τίθενται σε Red Code καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Στόχος είναι να εξεταστούν και να συντονιστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την πρόληψη και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Η αυξημένη κινητοποίηση κρίθηκε αναγκαία λόγω των προβλεπόμενων συνθηκών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού.

Οι πολίτες στις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.