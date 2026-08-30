Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο, Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Στην κατηγορία κινδύνου 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο, βρίσκονται οι Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς και τα νησιά Κάρπαθος και Κάσος.

Παράλληλα, στην κατηγορία κινδύνου 3 – υψηλός κίνδυνος εντάσσονται αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2094000116898136288}

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.