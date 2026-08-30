Νέα μάχη στη Super League για την ΑΕΚ.

Μετά τον θρίαμβο με 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας και την πρόκριση στη League Phase του UEFA Champions League, η ΑΕΚ πηγαίνει στη Λεωφόρο για το ματς με την Κηφισιά.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καλείται να διαχειριστεί την επιτυχία απέναντι στο σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο που κάνει τη δική του πρεμιέρα στο πρωτάθλημα και να πάρει το δεύτερο τρίποντο της στην Super League συνεχίζοντας την πορεία της για την κατάκτηση ξανά του τροπαίου.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 8.