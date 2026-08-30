«Μεγάλο πακέτο» μικρά κέρδη- και αυτά πιθανόν προσωρινά!

«Μεγάλο πακέτο» στη ΔΕΘ θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, με στόχο κυρίως τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους της ΝΔ. Και μάλιστα, επειδή οι οικονομικές δυνατότητες είναι δεδομένες, το «πακέτο» θα είναι με «προοπτική τετραετίας», έως δηλαδή το ...2030 (!) ώστε η κυβέρνηση να εμφανίζεται με προοπτική ...τετραετίας!

Τι προσδοκά όμως το Μαξίμου πολιτικά από τη ΔΕΘ;

Μια δημοσκοπική αύξηση της τάξεως της μιας μονάδας, το πολύ μιάμισης και όχι απαραιτήτως την επομένη των εξαγγελιών. Και αυτό παρά το θόρυβο που αναμένεται να γίνει και την επικοινωνιακή προβολή των μέτρων από τα φιλοκυβερνητικά μέσα -την πλειοψηφία των μέσων δηλαδή- που από το Πάσχα προαναγγέλλουν αυξήσεις σε συντάξεις, μισθούς, φοροαπαλλαγές, κατάργηση τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες κοκ, με αποτέλεσμα όποια οφέλη υπάρχουν για κάποιο κόσμο να έχουν πολιτικά προεξοφληθεί με την τόση προπαγάνδα που γίνεται!

Η κυβέρνηση αναμένει τη δημοσκοπική αύξηση την επομένη της ΔΕΘ αλλά και στα χρονικά διαστήματα που «θα μπουν τα χρήματα στην τσέπη» των συγκεκριμένων ομάδων πολιτών, όπως έγινε και πέρυσι.

Η αλήθεια είναι πως και πέρσι στο Μαξίμου δεν ανέμεναν να μην αποδώσουν δημοσκοπικά -παρά ελάχιστα- τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κ. Μητσοτάκης, με κυβερνητικά στελέχη να αναδιπλώνονται και να δηλώνουν πως η «μεγάλη αύξηση» θα φανεί αρχές του έτους όταν «θα μπουν τα λεφτά στην τσέπη» των πολιτών. Ούτε εκεί ήρθε όμως η αύξηση που ανέμεναν στην κυβέρνηση. Αν υπήρχε κάποιο πολιτικό όφελος ήταν ίσως που δεν υπήρχε μεγαλύτερη πτώση των ποσοστών της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις!

Να θυμίσουμε και κάτι ακόμα για όσους πιστεύουν πως η ΔΕΘ «κερδίζει εκλογές»: Το 2003 ο Κώστας Σημίτης ανακοίνωσε στη ΔΕΘ «πακέτο» που ξεπερνούσε τον εκλογικό κύκλο, επεκτεινόταν δηλαδή πέραν του 2004 που θα γινόταν οι εκλογές. Το γεγονός δεν απέτρεψε την εκλογική ήττα του ΠΑΣΟΚ, καθώς προηγουμένως ο Κώστας Σημίτης αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος και να την παραδώσει στον Γιώργο Παπανδρέου, καθώς η επικράτηση του Κώστα Καραμανλή στις κάλπες είχε καταστεί αναπότρεπτη!