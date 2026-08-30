Πολλές επιλογές έχουν για μια ακόμη μέρα οι τηλεθεατές.

Πλούσιο είναι για ακόμη μια φορά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων καθώς οι επιλογές είναι πάρα πολλές για τους τηλεθεατές.

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

13:15 Eredivisie Ουτρέχτη – PSV Αϊντχόφεν / Novasports 2HD

14:00 Scottish Premiership Αμπερντίν – Ρέιντζερς / COSMOTE Sport 1HD

14:30 Bundesliga 2 Ντάρμσταντ – Ανόβερο / Novasports Start

14:30 Bundesliga 2 Ζανκτ Πάουλι – Καϊζερσλάουτερν / Novasports 3HD

15:30 Eredivisie Φέγενορντ – Ντεν Χάαγκ / Novasports 6HD

16:00 Premier League Τσέλσι – Μπράιτον / Novasports Premier League

16:00 Premier League Σάντερλαντ – Φούλαμ / Novasports Prime

16:00 Premier League Λιντς – Μπρέντφορντ / Novasports 2HD

16:30 Bundesliga Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης / Novasports 4HD

17:45 Eredivisie Τέλσταρ – Άγιαξ / Novasports Start

18:00 La Liga Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα / COSMOTE Sport 7HD

18:30 Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς / Novasports Premier League

18:30 Bundesliga Άουγκσμπουργκ – Σάλκε / Novasports 3HD

19:30 Super League Άρης – ΟΦΗ / Novasports 2HD

19:30 Serie A Νάπολι – Κόμο / COSMOTE Sport 1HD

20:15 Super League Ατρόμητος – ΠΑΟΚ / Novasports 4HD

20:30 La Liga Ντεπορτίβο Λα Κορούνια – Βαλένθια / COSMOTE Sport 5HD

21:00 Super League Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός / Novasports Prime

21:00 Super League Κηφισιά – ΑΕΚ / COSMOTE Sport 8HD

21:45 Serie A Κάλιαρι – Ίντερ / COSMOTE Sport 1HD

21:45 Serie A Λάτσιο – Τζένοα / COSMOTE Sport 2HD

22:30 La Liga Θέλτα – Μπιλμπάο / COSMOTE Sport 7HD

22:30 Liga Portugal Φαμαλικάο – Ζιλ Βισέντε / COSMOTE Sport 3HD