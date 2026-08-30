Πλούσιο είναι για ακόμη μια φορά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων καθώς οι επιλογές είναι πάρα πολλές για τους τηλεθεατές.
Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας
13:15 Eredivisie Ουτρέχτη – PSV Αϊντχόφεν / Novasports 2HD
14:00 Scottish Premiership Αμπερντίν – Ρέιντζερς / COSMOTE Sport 1HD
14:30 Bundesliga 2 Ντάρμσταντ – Ανόβερο / Novasports Start
14:30 Bundesliga 2 Ζανκτ Πάουλι – Καϊζερσλάουτερν / Novasports 3HD
15:30 Eredivisie Φέγενορντ – Ντεν Χάαγκ / Novasports 6HD
16:00 Premier League Τσέλσι – Μπράιτον / Novasports Premier League
16:00 Premier League Σάντερλαντ – Φούλαμ / Novasports Prime
16:00 Premier League Λιντς – Μπρέντφορντ / Novasports 2HD
16:30 Bundesliga Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης / Novasports 4HD
17:45 Eredivisie Τέλσταρ – Άγιαξ / Novasports Start
18:00 La Liga Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα / COSMOTE Sport 7HD
18:30 Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς / Novasports Premier League
18:30 Bundesliga Άουγκσμπουργκ – Σάλκε / Novasports 3HD
19:30 Super League Άρης – ΟΦΗ / Novasports 2HD
19:30 Serie A Νάπολι – Κόμο / COSMOTE Sport 1HD
20:15 Super League Ατρόμητος – ΠΑΟΚ / Novasports 4HD
20:30 La Liga Ντεπορτίβο Λα Κορούνια – Βαλένθια / COSMOTE Sport 5HD
21:00 Super League Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός / Novasports Prime
21:00 Super League Κηφισιά – ΑΕΚ / COSMOTE Sport 8HD
21:45 Serie A Κάλιαρι – Ίντερ / COSMOTE Sport 1HD
21:45 Serie A Λάτσιο – Τζένοα / COSMOTE Sport 2HD
22:30 La Liga Θέλτα – Μπιλμπάο / COSMOTE Sport 7HD
22:30 Liga Portugal Φαμαλικάο – Ζιλ Βισέντε / COSMOTE Sport 3HD