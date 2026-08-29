Πάνω σε ένα τραπεζάκι σαλονιού μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομο διακοσμητικό, ενώ σε μια τραπεζαρία μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε εντυπωσιακό centerpiece.

Υπήρχε κάποτε σχεδόν σε κάθε σπίτι, κάνοντας τη διακόσμηση ξεχωριστή. Πολύχρωμο, εντυπωσιακό και με μια παράξενη ομορφιά που το έκανε να ξεχωρίζει από τα συνηθισμένα γυάλινα αντικείμενα. Για χρόνια θεωρήθηκε ξεπερασμένο, όμως σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά διακοσμητικά των δεκαετιών του ’70 και του ’80 επιστρέφει δυναμικά και αποκτά ξανά θέση στα σύγχρονα σπίτια.

Ο λόγος για το περίφημο «βάζο-μαντήλι» του Murano, ένα ιδιαίτερο γυάλινο αντικείμενο που μοιάζει σαν ένα κομμάτι υφάσματος να έχει παγώσει την ώρα που πέφτει, όπως αναφέρει το shopping.yahoo. Οι πτυχώσεις του θυμίζουν μαντήλι που ανεμίζει, ενώ η στιβαρότητα του γυαλιού δημιουργεί μια εντυπωσιακή αντίθεση.

Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται απαραίτητα να διαθέσει κανείς μια μικρή περιουσία για να αποκτήσει ένα.

Από το Μουράνο στα σπίτια της δεκαετίας του ’80

Η ιστορία του συγκεκριμένου σχεδιασμού ξεκινά στο Μουράνο, το νησί κοντά στη Βενετία που έχει συνδέσει το όνομά του με την παράδοση του ιταλικού γυαλιού.

Τα πρώτα χαρακτηριστικά «μαντήλια» δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1930 από δύο σημαντικές μορφές της ιταλικής υαλουργίας, τον Paolo Venini και τον Fulvio Bianconi.

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Η τεχνική τους ήταν ιδιαίτερα πρωτοποριακή για την εποχή. Αντί το γυαλί να πάρει το τελικό του σχήμα αποκλειστικά μέσα από τις κλασικές τεχνικές φυσήματος, η διαδικασία ξεκινούσε από ένα τετράγωνο γυάλινο δοχείο.

Το γυαλί θερμαινόταν σε κλίβανο μέχρι να μαλακώσει και στη συνέχεια η βαρύτητα έπαιζε καθοριστικό ρόλο. Το υλικό άρχιζε να γέρνει και να παραμορφώνεται, πριν διαμορφωθεί σε χαρακτηριστικές πτυχώσεις που θυμίζουν ύφασμα.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα αντικείμενο που έμοιαζε ταυτόχρονα εύθραυστο και συμπαγές, σαν ένα μεταξωτό μαντήλι που είχε μετατραπεί σε γυαλί.

Η ιδέα γνώρισε μεγάλη επιτυχία και σύντομα παρόμοια σχέδια άρχισαν να παράγονται σε διαφορετικά εργοστάσια. Διαφορετικά μεγέθη, έντονα χρώματα, ιριδίζουσες επιφάνειες και πολύχρωμες ρίγες δημιούργησαν μια ολόκληρη κατηγορία διακοσμητικών.

Μέχρι τη δεκαετία του 1980, τα βάζα σε στυλ Murano είχαν γίνει χαρακτηριστικό στοιχείο της οικιακής διακόσμησης.

Γιατί επιστρέφουν σήμερα;

Η σύγχρονη διακόσμηση έχει δείξει ιδιαίτερη αδυναμία στα αντικείμενα που παραπέμπουν στο παρελθόν. Το vintage, το mid-century modern και η επιστροφή σε πιο προσωπικούς και εκλεκτικούς χώρους έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο αντικείμενα που κάποτε θεωρούνταν παλιομοδίτικα.

Το «βάζο-μαντήλι» ταιριάζει ιδανικά σε αυτή την τάση.

Δεν χρειάζεται να γεμίσει ένα δωμάτιο με vintage αντικείμενα για να λειτουργήσει. Ένα και μόνο τέτοιο βάζο μπορεί να γίνει το σημείο αναφοράς πάνω σε ένα τραπέζι, μια κονσόλα ή ένα έπιπλο τύπου credenza.

Τα έντονα χρώματά του προσθέτουν χαρακτήρα σε έναν ουδέτερο χώρο, ενώ οι πτυχώσεις του δημιουργούν ενδιαφέρουσες αντανακλάσεις όταν πέφτει πάνω τους το φως.

Δεν χρειάζεται να είναι αυθεντικό Murano

Εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για όσους θέλουν να ακολουθήσουν την τάση χωρίς να ξοδέψουν πολλά χρήματα.

Τα αυθεντικά χειροποίητα βάζα που κατασκευάζονται στο Μουράνο εξακολουθούν να παράγονται και σήμερα. Πρόκειται όμως για αντικείμενα υψηλής ποιότητας και αντίστοιχης τιμής, ενώ αρκετά συνοδεύονται από πιστοποιητικό αυθεντικότητας.

Για όσους αναζητούν μια οικονομικότερη λύση, η αγορά vintage προσφέρει πολλές επιλογές.

Σε παλαιοπωλεία, καταστήματα με αντίκες και καταστήματα μεταχειρισμένων μπορεί κανείς να αναζητήσει παρόμοια κομμάτια, ενώ υπάρχουν πολλές επιλογές και στις διαδικτυακές αγορές.

Ορισμένα vintage βάζα μπορούν να βρεθούν ακόμη και γύρω στα 20 δολάρια, ενώ πολλές επιλογές παραμένουν κάτω από τα 100 δολάρια.

Τα σχέδια είναι πραγματικά αμέτρητα: από πολύχρωμες στροβιλιστές ρίγες και έντονες αποχρώσεις μέχρι ιριδίζοντα γυαλιά και δίχρωμες κατασκευές, όπου το εσωτερικό και το εξωτερικό τμήμα έχουν διαφορετικό χρώμα.

Τα δίχρωμα σχέδια, μάλιστα, μπορούν να ταιριάξουν εξαιρετικά με έπιπλα και διακοσμητικά του mid-century μοντέρνου στυλ.

Για τους συλλέκτες, υπάρχουν δύο ονόματα-κλειδιά

Όποιος αναζητά ένα αυθεντικό κομμάτι μπορεί να προσθέσει στις αναζητήσεις του τα ονόματα Venini και Bianconi.

Ένα βάζο που φέρει χαραγμένη ή υπογεγραμμένη μία από αυτές τις ονομασίες στο κάτω μέρος μπορεί να αποτελεί σημαντικότερο συλλεκτικό αντικείμενο. Τα αυθεντικά κομμάτια είναι σαφώς πιο σπάνια και οι τιμές τους διαφέρουν σημαντικά.

Με λίγη τύχη, ωστόσο, είναι πιθανό να εντοπιστεί ένα ιταλικής κατασκευής αυθεντικό κομμάτι σε σχετικά προσιτή τιμή, ακόμη και κάτω από τα 200 δολάρια.

Πώς να το εντάξετε στη διακόσμηση

Το συγκεκριμένο βάζο έχει ένα ακόμη πλεονέκτημα: μπορεί να σταθεί όμορφα ακόμη και χωρίς τίποτα μέσα του.

Πάνω σε ένα τραπεζάκι σαλονιού μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομο διακοσμητικό, ενώ σε μια τραπεζαρία μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε εντυπωσιακό centerpiece.

Μπορεί επίσης να φιλοξενήσει φρέσκα λουλούδια με νερό ή ένα μπουκέτο αποξηραμένων λουλουδιών. Σε ένα ράφι, ένα μικρότερο βάζο μπορεί να προσθέσει μια διακριτική αλλά έντονη χρωματική πινελιά.

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα επιλογή είναι να τοποθετηθεί μπροστά από ένα φωτιστικό. Το φως που περνά μέσα από το χρωματιστό γυαλί αναδεικνύει τις πτυχώσεις, τις αποχρώσεις και την ιδιαίτερη υφή του.

Έτσι, ένα αντικείμενο που κάποτε αποτελούσε σχεδόν αυτονόητο κομμάτι της διακόσμησης των ’80s επιστρέφει σήμερα με έναν διαφορετικό ρόλο: όχι πλέον ως κάτι που υπάρχει απλώς επειδή «έτσι ήταν τα σπίτια τότε», αλλά ως ένα ξεχωριστό vintage στοιχείο που μπορεί να δώσει προσωπικότητα ακόμη και σε ένα απολύτως σύγχρονο σπίτι.

Το γυάλινο «μαντήλι» αποδεικνύει, τελικά, ότι στη διακόσμηση ορισμένα αντικείμενα δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να επιστρέψουν.