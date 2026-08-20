Τα μυρμήγκια χρησιμοποιούν φερομόνες για να σηματοδοτούν τις διαδρομές τους, επιτρέποντας και στα υπόλοιπα μέλη της αποικίας να ακολουθούν.

Τα μυρμήγκια μπορεί να κάνουν την εμφάνισή τους ακόμη και στα πιο καθαρά σπίτια, αναζητώντας κυρίως τροφή και νερό. Αν και τα συγκεκριμένα έντομα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα οικοσυστήματα, η παρουσία τους μέσα στο σπίτι μπορεί να εξελιχθεί σε ενοχλητικό πρόβλημα, ιδιαίτερα όταν αρχίζουν να εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς.

Η πρώτη ένδειξη ότι υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα είναι συνήθως τα χαρακτηριστικά «μονοπάτια» που δημιουργούν. Τα μυρμήγκια χρησιμοποιούν φερομόνες για να σηματοδοτούν τις διαδρομές τους, επιτρέποντας και στα υπόλοιπα μέλη της αποικίας να ακολουθούν την ίδια πορεία προς μια πηγή τροφής ή νερού.

Τι προσελκύει τα μυρμήγκια στο σπίτι

Ψίχουλα, υπολείμματα τροφών, γλυκές ουσίες αλλά και η υγρασία μπορούν να λειτουργήσουν ως ισχυροί παράγοντες προσέλκυσης. Μόλις τα μυρμήγκια εντοπίσουν μια σταθερή πηγή τροφής ή νερού, είναι πιθανό να επιστρέφουν ξανά και ξανά.

Για τον λόγο αυτό, η καθαριότητα της κουζίνας και των υπόλοιπων χώρων αποτελεί ένα από τα βασικότερα μέτρα πρόληψης. Τα τρόφιμα καλό είναι να αποθηκεύονται σε καλά κλεισμένα δοχεία, ενώ ψίχουλα και υπολείμματα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα.

Παράλληλα, χρειάζεται έλεγχος για πιθανές διαρροές σε βρύσες, σωληνώσεις, αποχετεύσεις και άλλες εγκαταστάσεις. Η διατήρηση των χώρων στεγνών, ιδιαίτερα στην κουζίνα, το μπάνιο και τον χώρο πλυντηρίου, μπορεί να περιορίσει τις πιθανότητες προσέλκυσης των εντόμων.

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Ελέγξτε τον κήπο και τα σημεία εισόδου

Ο εξωτερικός χώρος του σπιτιού μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο εκκίνησης για την είσοδο των μυρμηγκιών. Ζιζάνια, πεσμένα φύλλα, κλαδιά και πυκνή βλάστηση δημιουργούν περισσότερα σημεία όπου μπορούν να κινηθούν ή να εγκαταστήσουν τις αποικίες τους.

Το τακτικό κούρεμα του γκαζόν και η απομάκρυνση οργανικών υπολειμμάτων βοηθούν στη διατήρηση ενός πιο καθαρού περιβάλλοντος. Παράλληλα, είναι χρήσιμο οι θάμνοι, τα κλήματα και τα αναρριχώμενα φυτά να μην ακουμπούν στους τοίχους και τα παράθυρα του σπιτιού.

Εξίσου σημαντικό είναι να εντοπιστεί από πού ακριβώς εισέρχονται. Ακολουθώντας τα ίχνη τους, μπορείτε να εντοπίσετε μικρές ρωγμές ή κενά γύρω από πόρτες, παράθυρα και σωληνώσεις.

Αφού εντοπιστεί το σημείο εισόδου, καθαρίστε την περιοχή και σφραγίστε τα ανοίγματα ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα να επιστρέψουν.

Ξίδι και νερό για τα ίχνη τους

Μια απλή λύση που χρησιμοποιείται συχνά ως απωθητικό είναι ένα μείγμα από ίσα μέρη λευκού ξιδιού και νερού. Το διάλυμα μπορεί να τοποθετηθεί σε μπουκάλι ψεκασμού και να εφαρμοστεί σε σημεία όπου έχουν παρατηρηθεί μυρμήγκια, ιδιαίτερα κατά μήκος των διαδρομών τους και κοντά σε πιθανά σημεία εισόδου.

Η έντονη μυρωδιά του ξιδιού μπορεί να καλύψει ή να διαταράξει τα χημικά ίχνη που χρησιμοποιούν τα μυρμήγκια για να προσανατολίζονται. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή, καθώς το διάλυμα δεν είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες.

Λεμόνι για τις συνηθισμένες διαδρομές

Μια ακόμη επιλογή είναι ο χυμός λεμονιού αραιωμένος με λίγο νερό. Το μείγμα μπορεί να εφαρμοστεί σε γωνίες, σημεία εισόδου, παράθυρα και άλλες περιοχές όπου παρατηρείται συχνή διέλευση μυρμηγκιών.

Το έντονο άρωμα των εσπεριδοειδών μπορεί να επηρεάσει τις διαδρομές που ακολουθούν τα μυρμήγκια και να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Η εφαρμογή χρειάζεται να επαναλαμβάνεται, καθώς η μυρωδιά εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου.

Σε κάθε περίπτωση, τα σπιτικά απωθητικά δεν αντικαθιστούν την αντιμετώπιση μιας μεγάλης αποικίας. Αν η παρουσία των μυρμηγκιών είναι εκτεταμένη ή επιμένει παρά τα μέτρα καθαριότητας και πρόληψης, μπορεί να χρειαστεί επαγγελματική αντιμετώπιση.