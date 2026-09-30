Συνεχίζεται η ροή πληροφοριών από την «μαϊμού» κληνική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες σε ασθενείς.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, μετά την απόφαση της Περιφέρειας να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της, καθώς διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι στο ογκολογικό τμήμα πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Η απόφαση αφορά τόσο την κλινική στη Θεσσαλονίκη όσο και δεύτερη μονάδα του ίδιου ιδιοκτήτη στη Θέρμη. Σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει αποφασιστεί, μέσα σε διάστημα 15 ημερών θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εκκένωση των δύο κτηρίων και στη συνέχεια να προχωρήσει η σφράγισή τους.

Σύμφωνα με την ERTnews, παρά την ανάκληση της άδειας, πάντως, η κλινική εξακολουθεί να λειτουργεί, καθώς εργαζόμενοι προσήλθαν κανονικά στις θέσεις τους, ενώ μέσα στη δομή παραμένουν και ασθενείς. Ο ακριβής αριθμός τους δεν έχει γίνει γνωστός, με την κλινική να διαθέτει τουλάχιστον 50 έως 60 κλίνες.

Οι καταγγελίες συγγενών ασθενών

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι μαρτυρίες συγγενών ασθενών για τις συνθήκες που, όπως καταγγέλλουν, επικρατούσαν στην κλινική τα προηγούμενα χρόνια.

Σε μία από τις περιπτώσεις που καταγγέλθηκαν, συγγενής ασθενούς ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού η γυναίκα έφυγε από την κλινική σε κατάσταση αφυδάτωσης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο 424 και, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μαρτυρία, πέθανε λίγο αργότερα.

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Μία ακόμη γυναίκα υποστήριξε ότι τον περασμένο Ιούνιο μετέφερε τη μητέρα της στην κλινική και την παρέλαβε τρεις ημέρες αργότερα σε πολύ κακή κατάσταση και αφυδατωμένη.

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Οι συγκεκριμένες καταγγελίες έρχονται να προστεθούν στην υπόθεση του ογκολογικού τμήματος, το οποίο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια χημειοθεραπειών.

Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας οι έλεγχοι

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης, καθώς ο εισαγγελέας έχει διατάξει έρευνα για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες τόσο σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στην κλινική όσο και για τα παραστατικά βάσει των οποίων ο ΕΟΠΥΥ κατέβαλλε αποζημιώσεις.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η έρευνα είναι για ποιον λόγο, ενώ οι ελεγκτικές αρχές είχαν προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της κλινικής, δεν είχε εντοπιστεί το ογκολογικό τμήμα και η πραγματοποίηση χημειοθεραπειών χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρχει κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων, με τις αρμόδιες αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να αποκλείσουν το συγκεκριμένο σενάριο.

Στις καταγγελίες συγγενών περιλαμβάνεται ακόμη η περίπτωση ενός 93χρονου άνδρα. Σύμφωνα με συγγενή του, το ΑΜΚΑ του δεσμεύτηκε ενώ ο ηλικιωμένος νοσηλευόταν στην κλινική τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.

Ο ίδιος συγγενής έθεσε, μεταξύ άλλων, ερωτήματα σχετικά με την αναγκαιότητα διενέργειας εξετάσεων στον 93χρονο, δεδομένης της κατάστασης στην οποία βρισκόταν.