Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αφορά συνολικά έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας που ανήκουν στους δύο προφυλακισθέντες γιατρούς, στις δύο γραμματείς, σε μία νοσηλεύτρια, αλλά και στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εκτιμάται ότι θα δώσουν τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που διατάχθηκε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας.

Το δικαστικό συμβούλιο, ακολουθώντας και τη σχετική εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτό το αίτημα που υπέβαλε ο 32ος τακτικός ανακριτής, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση, και αποφάσισε να ανοίξουν τα τηλέφωνα των δύο κατηγορουμένων γιατρών και των υπαλλήλων του ιατρείου στο Κολωνάκι, προκειμένου να διαπιστωθεί η αλήθεια για το τι συνέβη στο ιατρείο του Κολωνακίου τις κρίσιμες εκείνες ώρες.

Ανοίγουν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αφορά συνολικά έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας που ανήκουν στους δύο προφυλακισθέντες γιατρούς, στις δύο γραμματείς, σε μία νοσηλεύτρια, αλλά και στον Γιώργο Μαζωνάκη. Επίσης, το αίτημα αφορά έναν σκληρό δίσκο και ένα usb, ενώ ζητείται να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας των συγκεκριμένων προσώπων.

Πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Το χρονικό εύρος της άρσης του είναι το μέγιστο προβλεπόμενο από τον νόμο και ξεκινά από τις 11 Ιουλίου 2026 και φτάνει έως και την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου.