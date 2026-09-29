Σχετικό αίτημα υπέβαλε ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Ένα βήμα πριν το άνοιγμα των τηλεφώνων των δύο κατηγορουμένων γιατρών και των υπαλλήλων του ιατρείου στο Κολωνάκι είναι η ανάκριση μετά τη θετική πρόταση του εισαγγελέα προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου όλων των εμπλεκομένων.

Σχετικό αίτημα υπέβαλε ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γ.Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής έχει ζητήσει την άρση του απορρήτου για έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας που ανήκουν στους δύο προφυλακισθέντες γιατρούς, δύο γραμματείς και μία νοσηλεύτρια αλλά και τον Γιώργο Μαζωνάκη. Επίσης, το αίτημα αφορά έναν σκληρό δίσκο και ένα usb ενώ ζητείται να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας των συγκεκριμένων προσώπων.

Πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Το χρονικό εύρος της αιτούμενης άρσης του απορρήτου είναι το μέγιστο προβλεπόμενο από το νόμο και ξεκινά από τις 11 Ιουλίου 2026 και φτάνει έως και την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για να διαπιστωθούν όλες οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών αναμένεται εντός της εβδομάδας.