Αρκετοί σχολιαστές υποστήριξαν ότι το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου θα έπρεπε να διευθετηθεί από τον πωλητή.

Ένας αγοραστής κατοικίας, ο οποίος είχε προσφέρει 80.000 δολάρια πάνω από την αρχική ζητούμενη τιμή, δήλωσε ότι ένα χρηματοδοτούμενο φωτοβολταϊκό σύστημα παραλίγο να τινάξει στον αέρα ολόκληρη τη συμφωνία.

Έπειτα από σχεδόν δύο εβδομάδες προσπαθειών να μεταφερθεί ένα δάνειο περίπου 40.000 δολαρίων για φωτοβολταϊκά, ο αγοραστής είπε ότι ήταν έτοιμος να αποχωρήσει από τη συμφωνία, εκτός εάν οι πωλητές εξοφλούσαν το υπόλοιπο του δανείου.

Τι συνέβη

Γράφοντας στο Reddit, ο αγοραστής ανέφερε ότι η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας καθυστερούσε, επειδή πρώτα έπρεπε να μεταφερθεί η χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών του σπιτιού.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, το υπόλοιπο του δανείου παρέμενε περίπου στα 39.000 δολάρια, ενώ το αρχικό ποσό ήταν 40.000 δολάρια. Παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις και τα email προς την εταιρεία EnFin, το ζήτημα δεν είχε επιλυθεί.

Ο αγοραστής υποστήριξε ότι ο προϋπολογισμός του δεν άφηνε πλέον περιθώριο για μία ακόμη τόσο μεγάλη οικονομική επιβάρυνση.

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«Έχω ήδη προσφέρει 80.000 δολάρια πάνω από την αρχική ζητούμενη τιμή», έγραψε, προσθέτοντας ότι ο μεσίτης του, η τράπεζα που του χορηγούσε το δάνειο, οι πωλητές, ο μεσίτης των πωλητών και η εταιρεία που χειριζόταν την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας είχαν όλοι προσπαθήσει να επικοινωνήσουν με την EnFin, χωρίς αποτέλεσμα.

Ένα από τα σχόλια που ακολούθησαν αποτύπωνε τον προβληματισμό αρκετών χρηστών: αν υπάρχει τόσο μεγάλη δυσκολία στην επικοινωνία με την εταιρεία που διαχειρίζεται σήμερα το δάνειο των φωτοβολταϊκών, μπορεί να υπάρξουν ακόμη περισσότερα προβλήματα τα επόμενα χρόνια, όσο θα συνεχίζεται η αποπληρωμή του.

Το «κρυφό» κόστος των φωτοβολταϊκών

Τα προβλήματα χρηματοδότησης μπορούν να επισκιάσουν τα οικονομικά οφέλη που προσφέρει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μπορεί να μειώσει το κόστος ενέργειας, ιδιαίτερα όταν ο ιδιοκτήτης έχει συγκρίνει εκ των προτέρων τις τιμές του εξοπλισμού και της εγκατάστασης.

Αρκετοί σχολιαστές υποστήριξαν ότι το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου θα έπρεπε να διευθετηθεί από τον πωλητή, όπως συμβαίνει και με άλλες οφειλές που συνδέονται με ένα ακίνητο.

«Θα περίμενα να περιλαμβάνεται στην τιμή του σπιτιού και όχι να πρέπει να αναλάβω ένα δάνειο του προηγούμενου ιδιοκτήτη», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος σχολίασε ότι το κόστος θα έπρεπε να βαρύνει τον πωλητή, καθώς εκείνος είναι που λαμβάνει το μεγάλο ποσό από την πώληση.

Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να μειώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και τις εκπομπές ρύπων. Ωστόσο, ένα περίπλοκο δανειακό σχήμα ή προβλήματα στη διαχείριση της χρηματοδότησης μπορούν να μετατρέψουν μία επένδυση που προορίζεται να εξοικονομήσει χρήματα σε παράγοντα που απειλεί ακόμη και την ολοκλήρωση μιας αγοραπωλησίας.

Τι πρέπει να ελέγξει ο αγοραστής

Πριν από την ολοκλήρωση μιας αγοραπωλησίας, ο αγοραστής μπορεί να επιβεβαιώσει αν το φωτοβολταϊκό σύστημα ανήκει εξ ολοκλήρου στον ιδιοκτήτη, αν είναι μισθωμένο ή αν έχει χρηματοδοτηθεί μέσω δανείου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους όρους της χρηματοδότησης, καθώς και στο τι ακριβώς συμβαίνει με το δάνειο σε περίπτωση πώλησης του ακινήτου.

Χρήσιμο είναι επίσης να εξετάζονται οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος πριν και μετά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών. Οι εκτιμώμενες εξοικονομήσεις δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματική κατανάλωση κάθε νοικοκυριού.

Η σύγκριση τιμών μεταξύ διαφορετικών εγκαταστατών και προσφορών μπορεί επίσης να επηρεάσει σημαντικά το τελικό κόστος. Στις ΗΠΑ, πλατφόρμες όπως η EnergySage προσφέρουν συγκρίσεις προσφορών για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Η προσθήκη μπαταρίας μπορεί να προσφέρει επιπλέον δυνατότητες, όπως αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας σε ώρες χωρίς ηλιοφάνεια και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

πηγή: thecooldown