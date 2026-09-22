Το ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μεσογειακής κουζίνας και έχει καθοριστικό ρόλο στην διατροφή. Πώς όμως αναγνωρίζετε το καλό ελαιόλαδο ως αγοραστές;

Στο ράφι του σούπερ μάρκετ, η επιλογή του καλύτερου ελαιόλαδου δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο φαίνεται. Οι ετικέτες με την επιγραφή «έξτρα παρθένο», η ημερομηνία παραγωγής, η προέλευση, το χρώμα και η συσκευασία, αποτελούν μόλις μερικά από τα κυριότερα στοιχεία στα οποία θα πρέπει να δώσετε προσοχή.

Η αγορά ενός ποιοτικού ελαιόλαδου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά όταν στα ράφια υπάρχει ποικιλία τιμών και συσκευασιών.

Τι πρέπει λοιπόν να προσέξετε πριν τοποθετήσετε την εκάστοτε συσκευασία στο καλάθι σας;

Πώς ξεχωρίζει το ποιοτικό ελαιόλαδο;

Το πρώτο βήμα για την επιλογή του κατάλληλου ελαιόλαδου είναι να αναφέρεται η επιγραφή «έξτρα παρθένο» , καθώς αυτό αποτελεί βασικό κριτήριο, χωρίς να είναι το μοναδικό στοιχείο που καθορίζει την ποιότητα.

, καθώς αυτό αποτελεί βασικό κριτήριο, χωρίς να είναι το μοναδικό στοιχείο που καθορίζει την ποιότητα. Εξίσου σημαντική είναι και η προέλευση του προϊόντος , η συγκομιδή, η ημερομηνία παραγωγής, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο έχει συσκευαστεί και αποθηκευτεί.

, η συγκομιδή, η ημερομηνία παραγωγής, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο έχει συσκευαστεί και αποθηκευτεί. Στην ετικέτα θα πρέπει να αναγράφεται η χώρα προέλευσης και ο τόπος εμφιάλωσης, καθώς το γεγονός ότι ένα ελαιόλαδο συσκευάζεται σε μία περιοχή δεν σημαίνει ότι οι ελιές ή το ίδιο το λάδι προέρχονται από εκεί.

Το φως και η θερμότητα, φθείρουν την ποιότητα του λαδιού. Για το λόγο αυτό, σώφρων είναι να επιλέγεται σκουρόχρωμες συσκευασίες που περιορίζουν την έκθεση στο φως. Γυάλινα μπουκάλια και οι μεταλλικές ανοξείδωτες συσκευασίες προφυλάσσουν το προϊόν από τους εξωτερικούς παράγοντες.

φθείρουν την ποιότητα του λαδιού. Για το λόγο αυτό, σώφρων είναι να επιλέγεται σκουρόχρωμες συσκευασίες που περιορίζουν την έκθεση στο φως. Γυάλινα μπουκάλια και οι μεταλλικές ανοξείδωτες συσκευασίες προφυλάσσουν το προϊόν από τους εξωτερικούς παράγοντες. Το χρώμα του λαδιού έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητά του, αλλά δεν είναι η μόνη ένδειξη. Ένα καλό ελαιόλαδο μπορεί να έχει διαφορετικές αποχρώσεις, ενώ μεγαλύτερη σημασία έχουν το χρώμα του και τα αρώματά του. Μεγαλύτερη σημασία, ωστόσο, έχουν τα αρώματα και η γεύση του.

του λαδιού έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητά του, αλλά δεν είναι η μόνη ένδειξη. Ένα καλό ελαιόλαδο μπορεί να έχει διαφορετικές αποχρώσεις, ενώ μεγαλύτερη σημασία έχουν το χρώμα του και τα αρώματά του. Μεγαλύτερη σημασία, ωστόσο, έχουν τα αρώματα και η γεύση του. Εξίσου σημαντικό στοιχείο αποτελεί και γεύση του. Η ελαφριά πικρή αίσθηση που πιθανά αφήνει στο λαιμό δεν είναι ένδειξη ενός μη ποιοτικού προϊόντος, αντίθετα, μπορεί να αποτελεί χαρακτηριστικό μιας ικανοποιητικής παρτίδας.

Φρέσκο λάδι, αγουρέλαιο και πρωτόλαδο: Ποιες είναι οι διαφορές τους;

Το φρέσκο λάδι είναι εκείνο που παράγεται σε μικρό χρονικό διάστημα από τη συγκομιδή του καρπού και δεν παραμένει εκτεθειμένο στις δεξαμενές του ελαιοτριβείου.

Το αγουρέλαιο, από την άλλη, προέρχεται από άγουρες, πράσινες ελιές που συλλέγονται νωρίτερα από την ωρίμανση του καρπού. Η πρώιμη συγκομιδή έχει συνήθως μικρότερη απόδοση σε λάδι, ωστόσο είναι πιθανό να προσφέρει πιο έντονα αρώματα και υψηλότερη περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες.

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Το πρωτόλαδο, αφορά μία από τις πιο ακριβές ποικιλίες στην κατηγορία του ελαιόλαδου. Αυτό συμβαίνει καθώς το λάδι παράγεται από την αρχή της συγκομιδής και από τις πρώτες ελιές που συλλέγονται. Η πρώιμη συγκομιδή, προσφέρει συχνά μικρότερες ποσότητες λαδιού, αλλά διαφορετικά αρώματα και χρώματα στο τελικό προϊόν.

Σε κάθε περίπτωση το ελαιόλαδο θα πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και σκοτεινό σημείο, μακριά από το ηλιακό φως. Παράλληλα, η συσκευασία θα πρέπει να παραμένει σφραγισμένη, ώστε να περιορίζεται η επαφή με τον αέρα.