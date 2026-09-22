Το σχέδιο αγκαλιάζει ολόκληρη τη λειτουργία της μικρομεσαίας επιχείρησης, διευκολύνοντας έμπρακτα την καθημερινότητά της.

Η μεσαία τάξη και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα βρίσκονται σήμερα μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία πολιτικής αλλαγής. Παρόμοια με αυτή του 1981.

Τα τελευταία επτά χρόνια, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέδειξε στην πράξη τις πραγματικές της προτεραιότητες, αφήνοντας τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους εντελώς απροστάτευτους. Η καθημερινότητα των ανθρώπων της αγοράς μετατράπηκε σε έναν διαρκή αγώνα επιβίωσης, καθώς είδαν λίγα να μπαίνουν στη μία τσέπη και πολλαπλάσια να αφαιρούνται από την άλλη. Η γιγάντωση των καρτέλ, η υπέρογκη έμμεση φορολογία και η ανεξέλεγκτη ακρίβεια, που φέρει φαρδιά πλατιά την κυβερνητική υπογραφή, έχουν στραγγαλίξει την αγοραστική δύναμη και την προοπτική ανάπτυξης. Πλέον έχει καταστεί σαφές πως ο παραγωγικός κόσμος της χώρας δεν έχει απολύτως τίποτα να ελπίζει ή να περιμένει από το σημερινό καθεστώς.

Η προγραμματική πρόταση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναπτύχθηκε στη Θεσσαλονίκη, έρχεται να απαντήσει ακριβώς σε αυτό το αδιέξοδο με μέτρα απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα. Δημιουργείται ένα ασφαλές και δίκαιο πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στη μεσαία τάξη να επενδύσει σε μια αληθινή αλλαγή πορείας.

Βασική δέσμευση αποτελεί η οριστική κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, του τέλους επιτηδεύματος για κάθε επιχείρηση και η κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, βάζοντας τέλος στον παραλογισμό της πληρωμής φόρου για εισόδημα που δεν έχει καν αποκτηθεί. Παράλληλα, θεσμοθετούνται μακροχρόνια συμβόλαια ενέργειας με σταθερές τιμές και στοχευμένη μεσοσταθμική μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, προσφέροντας την απαραίτητη προβλεψιμότητα για να μπορέσει μια επιχείρηση να προγραμματίσει το μέλλον της.

Το σχέδιο αγκαλιάζει ολόκληρη τη λειτουργία της μικρομεσαίας επιχείρησης, διευκολύνοντας έμπρακτα την καθημερινότητά της. Καθιερώνεται ψηφιακή διαδικασία αδειοδότησης με αυστηρό όριο τις ενενήντα ημέρες και οργανώνεται η σύνδεση των μικρομεσαίων με τις μεγάλες επενδύσεις, προκειμένου να παράγεται μεγαλύτερο μέρος των έργων από ελληνικές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, δίνεται μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε όσους χτυπήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, με ρυθμίσεις 120 δόσεων, διαγραφή προσαυξήσεων και αποκατάσταση της φορολογικής τους ενημερότητας.

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Οι προτάσεις αυτές μαζί με το ολοκληρωμένο παραγωγικό μοντέλο συνθέτουν ένα συνεκτικό, θετικό και ελπιδοφόρο όραμα για την επόμενη μέρα. Η μεσαία τάξη καλείται να στηρίξει αυτή τη νέα προσπάθεια της ΕΛΑΣ, γνωρίζοντας πως η σχέση εμπιστοσύνης που χτίζεται είναι αμφίδρομη. Η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα για να ηγηθεί της νέας αναπτυξιακής αντεπίθεσης των πολλών (αντί των λίγων και των σημερινών μονοπωλίων) αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική επένδυση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την επιστροφή της αξιοπρέπειας σε όσους μοχθούν καθημερινά στην πραγματική οικονομία.

(Ο Νίκος Νυφούδης είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου ΕΛ.Α.Σ.)