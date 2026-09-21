Δύο κύματα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα βλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Σημαντική επιδείνωση το καιρού με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα θα πάμε σε πιο φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Από το βράδυ αναμένουμε σημαντική μεταβολή του καιρού και από βορρά προς νότο μας έρχεται ψυχρό μέτωπο, πιο ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια Βαλκάνια, με αποτέλεσμα να πέσει σημαντικά η θερμοκρασία από αύριο και κυρίως Τετάρτη και Πέμπτη. Ο υδράργυρος θα πέσει περίπου κατά 6 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα έχουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες, προς τα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια τμήματα.

Θα κατέβει μία διαταραχή, συνοδευόμενη από ψυχρό μέτωπο κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί σημαντικά ο καιρός τις επόμενες ημέρες.

Στην ουσία αυτή η εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από δύο κακοκαιρίες. Η πρώτη θα μας επισκεφτεί από σήμερα το βράδυ και από τα βόρεια. Θα ολοκληρώσει τη δράση της μέσα στην Τετάρτη. Πέμπτη και Παρασκευή θα οδηγηθούμε σε ήπιες καιρικές συνθήκες και ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα μας έρθει το Σαββατοκύριακο, από την κεντρική Ευρώπη.

Σήμερα, ενώ μέχρι και το μεσημέρι θα κυριαρχήσει καλοκαιρινός καιρός, παρ' όλα αυτά θα έχουμε αστάθεια κοντά στο απόγευμα με καταιγίδες. Μέσα στη νύχτα ο καιρός θα επιδεινωθεί περισσότερο, με την κακοκαιρία να έρχεται από τα βόρεια - βορειοανατολικά.

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Αργά το μεσημέρι με το απόγευμα θα δούμε να σχηματίζονται σύννεφα αστάθειας στον ηπειρωτικό κορμό, στα βορειοηπειρωτικά όπως και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες και η κακοκαιρία θα έρθει μέσα στη νύχτα και να επιδεινωθεί σημαντικά ο καιρός, προς την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και ακόμα και την περιοχή της Θεσσαλίας.

Μεγάλη προσοχή προς τα τρία πόδια της Χαλκιδικής, στην περιοχή των Σποράδων, την ανατολική και νότια Θεσσαλία, τις βραδινές ώρες θα επιδεινωθεί σημαντικά ο καιρός, θα ενισχυθούν οι άνεμοι, θα έχουμε μεγάλης έντασης βροχές ή και καταιγίδες, και όλα αυτά τα φαινόμενα θα συνοδευτούν από απότομη πτώση του υδραργύρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν με ισχυρές εντάσεις, ειδικά στο δυτικό και βόρειο Αιγαίο, περιμένουμε μεγαλύτερη ένταση των βοριάδων, ακόμη και στα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι, θα φθάσει κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική η ημέρα θα ξεκινάει με 16 με 17 βαθμούς Κελσίου, Επομένως έρχεται κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί, τις επόμενες ημέρες και πιο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές αργά το μεσημέρι, με κάτω από την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα.

Σήμερα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα καθώς θα πηγαίνουμε προς τη νύχτα. Από αύριο θα ξεκινήσουν σιγά σιγά και οι βροχές μέσα στη νύχτα. Θα δούμε βροχές και στον νομό Αττικής, με έμφαση τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού.

Η σημερινή ημέρα πάντως θα είναι καλοκαιρινή με ανέμους να μην προβληματίζουν. Ο υδράργυρος σήμερα θα φθάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσουμε με ήπιες καιρικές συνθήκες, όμως από το απόγευμα θα βγουν μπόρες κυρίως στην ορεινή ζώνη., Το βράδυ μεγάλη προσοχή, περιμένουμε επιδείνωση και οι καταιγίδες και οι βροχές θα ξεσπάσουν στα 3 πόδια της Χαλκιδικής. Θα βγουν έντονες καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αφού περάσει αυτό το ψυχρό μέτωπο θα ενισχυθεί ο βαρδάρης μέσα στη νύχτα, με τον υδράργυρο κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Και αύριο Τρίτη θα είναι μία ημέρα, όπου πλέον θα έχει εγκατασταθεί αυτή η αστάθεια και θα έχουμε έντονες βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα προς τα ανατολικά, βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας.

Την Τετάρτη θα έχουμε παρόμοιο σκηνικό, με βοριάδες στο Αιγαίο, τον υδράργυρο να σημειώνει σημαντική πτώση (όχι πάνω από τους 25 βαθμούς).

Πέμπτη και Παρασκευή, θα έχουμε μία πρόσκαιρη βελτίωση των φαινομένων, θα είμαστε κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου και από εκεί και μετά θα μιλάμε για το νέο κύμα κακοκαιρίας.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες πρώτα στη δυτική Ελλάδα.

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