Ο κλάδος, με ετήσιο τζίρο 3,235 δισ. ευρώ στην Ισπανία, γνωρίζει περίοδο έντονης ανάπτυξης, χάρη στη μαζική προσέλευση των νέων αλλά και την επέκταση των γυμναστηρίων χαμηλού κόστους.

Η βιομηχανία του fitness στην Ισπανία, με τζίρο 3,235 δισ. ευρώ, βρίσκεται σε περίοδο έντονης ανάπτυξης, καθώς κερδίζει όλο και περισσότερους νέους, ενώ επεκτείνονται τα γυμναστήρια χαμηλού κόστους.

Λιγότερα μπαρ και περισσότερη άσκηση. Αυτή είναι μία από τις τάσεις πίσω από τη συνεχή ανάπτυξη των γυμναστηρίων στην Ισπανία. Σήμερα λειτουργούν 5.806 γυμναστήρια, έναντι 4.200 πριν από την πανδημία και τα εγκεγραμμένα μέλη αυξήθηκαν κατά 8,7% μέσα σε έναν χρόνο, σύμφωνα με έκθεση της Fundación España Activa και της Deloitte.

Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη του κλάδου δίνουν οι νέοι ηλικίας 16 έως 25 ετών, που έχουν μετατρέψει τα γυμναστήρια σε έναν από τους κατεξοχήν χώρους συνάντησης και κοινωνικοποίησής τους. «Οι νέοι έχουν στραφεί μαζικά στα γυμναστήρια, πηγαίνουν σε παρέες και αντικαθιστούν μέρος των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου τους με την προπόνηση», λέει ο Αλμπέρτο Γκαρθία Τσάπουλι, γενικός διευθυντής της FNEID.

Η άσκηση δεν συνδέεται πλέον μόνο με την εμφάνιση. Η φροντίδα της υγείας αποτελεί πλέον βασικό κίνητρο, τόσο για τους νέους όσο και για τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Τα γυμναστήρια αποτελούν «πάγιο έξοδο»

Το ποσοστό των Ισπανών που είναι μέλη γυμναστηρίων αυξάνεται κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα τον χρόνο και σήμερα διαμορφώνεται στο 15%. Στις ΗΠΑ ξεπερνά το 25%, ενώ στη Δανία, το Βέλγιο και τις σκανδιναβικές χώρες κυμαίνεται μεταξύ 22% και 23%.

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«Η δαπάνη για το fitness παύει να θεωρείται προαιρετική. Οι οικογένειες την αντιμετωπίζουν ως πάγιο έξοδο», σημειώνει ο Τζόρντι Μπέγια, γενικός διευθυντής της Synergym.

Ιδιαίτερα δυναμικά αναπτύσσεται ο κλάδος των γυμναστηρίων χαμηλού κόστους, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 15%. Οι οικονομικές συνδρομές, που κυμαίνονται από 20 έως 30 ευρώ τον μήνα, προσελκύουν νέους πελάτες. Αντίθετα, μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η μεσαία κατηγορία, με συνδρομές από 60 έως 80 ευρώ.

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Η αγορά, που πέρυσι έφτασε σε τζίρο 3,235 δισ. ευρώ, βρίσκεται παράλληλα σε φάση συγχωνεύσεων. Η VivaGym πρωταγωνιστεί στις εξαγορές. Πέρυσι απέκτησε τουλάχιστον πέντε αλυσίδες και φέτος τη Synergym, η οποία διαθέτει σήμερα 160 γυμναστήρια.

Η συμφωνία, που περιμένει την έγκριση των αρχών ανταγωνισμού, θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εταιρεία γυμναστηρίων στην Ισπανία, με περίπου 450 εγκαταστάσεις και έσοδα άνω των 300 εκατ. ευρώ.

Νέες αλυσίδες και υπηρεσίες

Η ανάπτυξη προσελκύει και διεθνείς παίκτες. Η αμερικανική Planet Fitness έχει ανοίξει 17 γυμναστήρια στην Ισπανία μέσα σε δύο χρόνια και αναμένει να φτάσει τα 23 έως το τέλος του 2026. Οι συνδρομές ξεκινούν από 18 ευρώ, ενώ το ακριβότερο πακέτο των 27,90 ευρώ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κομμωτήριο και χώρο χαλάρωσης.

Η Fitness Park έχει επικεντρωθεί στους νεότερους. Με 106 γυμναστήρια και μόλις πέντε χρόνια παρουσίας στην Ισπανία, σχεδιάζει να φτάσει τα 120 έως το τέλος του 2026. Η στρατηγική της βασίζεται στη δημιουργία κοινότητας, στις εφαρμογές και στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων.

Ο κλάδος σε αριθμούς

87% των Ισπανών ασκούνται συστηματικά, έναντι 64% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Στη Generation Z το ποσοστό φτάνει το 93%.

38 ευρώ είναι η μέση μηνιαία δαπάνη ανά μέλος γυμναστηρίου.

Μόλις 31% των 5.806 γυμναστηρίων ανήκει σε αλυσίδες, ενώ το 69% λειτουργεί από μεμονωμένους επιχειρηματίες.

Το 65% γυμνάζεται σε γυμναστήρια αλυσίδων.

51% των γυμναστηρίων βρίσκονται σε μόλις τρεις περιφέρειες: Μαδρίτη (18,5%), Καταλονία (18,1%) και Ανδαλουσία (15,3%).

Με πληροφορίες από El Pais