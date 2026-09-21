Η τεχνητή νοημοσύνη τον βοήθησε να μετατρέψει μια ιδέα για παγωμένες μπανάνες σε επιχειρηματικό εγχείρημα.

Στα 71 του, ο Ρίτσαρντ Μπράουν νιώθει σαν να είναι ξανά φοιτητής.

Γιατρός πυρηνικής ιατρικής και στη συνέχεια καθηγητής, συνταξιοδοτήθηκε επισήμως το 2020. Μία εβδομάδα αργότερα, όμως, ανέλαβε νέα θέση στη διοίκηση πανεπιστημίου και στη συνέχεια εντάχθηκε σε νεοφυή εταιρεία στον χώρο της υγείας. Τώρα κάνει ένα ακόμη νέο ξεκίνημα, αυτή τη φορά ως επιχειρηματίας.

«Τα χόμπι μου συνήθως έχουν να κάνουν με το να μαθαίνω κάτι καινούργιο», δήλωσε στο Fortune. «Νομίζω ότι δεν θέλω ποτέ να συνταξιοδοτηθώ. Γιατί να το κάνεις; Έχεις περάσει όλο αυτόν τον χρόνο μαθαίνοντας κάτι και όσο μεγαλώνεις, κάποια πράγματα γίνονται ευκολότερα, επειδή είσαι λίγο πιο σοφός».

Από την ιατρική στις μπανάνες

Το τελευταίο του εγχείρημα είναι το Poka Snack, ένα προϊόν σαν ξυλάκι που διευκολύνει την κατάψυξη και την κατανάλωση φρούτων, ιδιαίτερα της μπανάνας. Νωρίτερα φέτος το παρουσίασε στο Kickstarter, όπου έχει συγκεντρώσει πάνω από το 90% του αρχικού στόχου των 4.000 δολαρίων, ενώ έχει περισσότερους από 14.000 ακολούθους στο TikTok.

Για τον Μπράουν, όμως, δεν πρόκειται απλώς για μια επιχείρηση με παγωμένες μπανάνες. Είναι μια ευκαιρία να βγει από τη ζώνη άνεσής του, να μάθει κάτι άγνωστο και να βιώσει την ενέργεια ενός νέου ξεκινήματος.

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«Είναι σχεδόν σαν να είσαι ξανά στο κολέγιο. Νιώθεις την αδρεναλίνη. Θέλεις να πετύχεις κάτι».

«Μην φοβάστε μήπως φανείτε ανόητοι»

Ο Μπράουν αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν το 1980 και εργάστηκε για δύο δεκαετίες στον ιδιωτικό τομέα. Το 2004 επέστρεψε στο πανεπιστήμιο ως καθηγητής. Συνταξιοδοτήθηκε το 2020, αλλά την αμέσως επόμενη Δευτέρα ξεκίνησε νέα δουλειά στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Τρία χρόνια αργότερα εντάχθηκε στην Covera Health, όπου σήμερα είναι επικεφαλής στρατηγικής στον τομέα της υγείας.

«Όταν κάτι γίνεται ρουτίνα, πιθανότατα έχεις σταματήσει να εξελίσσεσαι», τονίζει.

Την περίοδο της dot-com άνθησης, ενώ εξακολουθούσε να εργάζεται ως γιατρός, δημιούργησε αρκετές διαδικτυακές επιχειρήσεις. Οι περισσότερες τελικά δεν επιβίωσαν από την κατάρρευση της αγοράς, όμως η εμπειρία αυτή του έμαθε να μην αφήνει τον φόβο της αποτυχίας - ή τον φόβο μήπως φανεί ανόητος- να τον αποτρέπει από το να δοκιμάζει κάτι καινούργιο.

«Αν πιστεύεις ότι κάτι πρέπει να κάνεις, απλώς κάν' το. Μπορεί να κάνεις λάθος, αλλά μπορεί και να έχεις δίκιο. Κι αν έχεις δίκιο, θέλεις πραγματικά να χάσεις αυτή την ευκαιρία;», υποστηρίζει.

Η ιδέα για το Poka Snack γεννήθηκε επειδή του άρεσαν οι κατεψυγμένες μπανάνες, αλλά τα διαθέσιμα προϊόντα για την κατάψυξή τους ήταν δύσχρηστα.

Η AI ως επιχειρηματικός συνεργάτης

Ο Μπράουν χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη σε σχεδόν κάθε στάδιο της ανάπτυξης του Poka Snack, από τη σύλληψη της ιδέας και τον σχεδιασμό του προϊόντος μέχρι το branding, το μάρκετινγκ, το επιχειρηματικό σχέδιο και το λανσάρισμα. Όπως λέει, χωρίς τη βοήθειά της δεν θα μπορούσε να στήσει και να αναπτύξει μόνος του την επιχείρηση.

Η φιλοσοφία του: να μη σταματάς ποτέ να μαθαίνεις και να πειραματίζεσαι - και να μη φοβάσαι να ξεκινήσεις ξανά.

Με πληροφορίες από Fortune