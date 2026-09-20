Η πρώτη πληρωμή του νέου κύκλου έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Στην καταβολή αυτή περιλαμβάνονται οι δικαιούχες που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα μητρότητας από 1 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή τους εγκρίθηκε και οριστικοποιήθηκε από τον e-ΕΦΚΑ.

Σε τρεις διαδοχικές ημερομηνίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι επόμενες καταβολές του επιδόματος μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ, με τις δικαιούχες εργαζόμενες μητέρες να πρέπει να γνωρίζουν τόσο το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών όσο και τις αλλαγές που συνδέονται με την εξέλιξη του κατώτατου μισθού.

Η πρώτη πληρωμή του νέου κύκλου έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Στην καταβολή αυτή περιλαμβάνονται οι δικαιούχες που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα μητρότητας από 1 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή τους εγκρίθηκε και οριστικοποιήθηκε από τον e-ΕΦΚΑ.

Το επίδομα αφορά την περίοδο της κυοφορίας και της λοχείας, συνολικής διάρκειας 119 ημερών, δηλαδή 56 ημέρες πριν από τον τοκετό και 63 ημέρες μετά. Η παροχή συνδέεται με τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις και τις αποδοχές που προβλέπονται για κάθε κατηγορία ασφαλισμένης.

Παράλληλα στις 6 Οκτωβρίου 2026 αναμένεται να πιστωθεί το επίδομα στις δικαιούχες που υπέβαλαν αίτηση από 16 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2026, εφόσον αυτή έχει οριστικοποιηθεί.

Στη συνέχεια, στις 21 Οκτωβρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1 έως και 15 Οκτωβρίου 2026 και έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς.

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Έτσι, ο προγραμματισμός του e-ΕΦΚΑ διαμορφώνεται σε πληρωμές ανά δεκαπενθήμερο, ώστε οι δικαιούχες να μην χρειάζεται να περιμένουν μέχρι το τέλος του μήνα για την καταβολή της παροχής.

Στα 920 ευρώ η βάση από τον Απρίλιο του 2026

Κομβικό στοιχείο για το ύψος της παροχής είναι ο κατώτατος μισθός. Από την 1η Απριλίου 2026, ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 920 ευρώ, από 880 ευρώ που ήταν το 2025. Η αύξηση ανήλθε σε 40 ευρώ ή 4,55%.

Η εξέλιξη αυτή έχει σημασία και για παροχές που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό, καθώς η μεταβολή του επηρεάζει σειρά επιδομάτων και παροχών κοινωνικής προστασίας. Το Υπουργείο Εργασίας έχει επισημάνει ότι οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού συμπαρασύρουν, μεταξύ άλλων, και επιδόματα που συνδέονται με αυτόν.

Το επόμενο σημείο ενδιαφέροντος για τις δικαιούχες είναι η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού που έχει προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου 2027. Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027, από 920 ευρώ σήμερα.

Εφόσον η τελική αύξηση του κατώτατου μισθού οριστικοποιηθεί στα επίπεδα που έχουν ανακοινωθεί, θα υπάρξει αντίστοιχη επίδραση στις παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό. Ωστόσο, το ακριβές ποσό του επιδόματος μητρότητας μετά την αναπροσαρμογή θα εξαρτηθεί από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την τελική απόφαση για τον κατώτατο μισθό.

Για τις μη μισθωτές μητέρες, δηλαδή ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες, ισχύουν ειδικότεροι κανόνες ως προς τη χορήγηση της παροχής. Παράλληλα, οι δικαιούχες θα πρέπει να προσέχουν την οριστικοποίηση της αίτησής τους, καθώς αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση για να ενταχθούν στον αντίστοιχο κύκλο πληρωμής.