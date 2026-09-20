Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Σιγά-σιγά εντάσσεται και ο Κώστας Ζαχαριάδης- Ο Βασίλης Κόκκαλης ο επόμενος;

Με πολύ προσεκτικές κινήσεις ξεκινούν να εντάσσονται σιγά-σιγά στην ΕΛΑΣ στελέχη από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ.

Ήδη έχει δραστηριοποιηθεί ο Γιώργος Καραμέρος, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα εντάσσεται ο επίσης παραιτηθείς από βουλευτής Συμεών Κεδίκογλου.

Σιγά-σιγά δραστηριοποιείται και ο Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ όλα δείχνουν πως ο επόμενος θα είναι ο Βασίλης Κόκκαλης από τη Λάρισα, που ήδη παραιτήθηκε από βουλευτής.

Η διαδικασία ένταξης των «παλαιών» στον ΕΛΑΣ μόλις ξεκίνησε και φυσικά θα είναι μακρόσυρτη...

Β.Σκ.