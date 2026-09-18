Υπέρ της διασύνδεσης με Κύπρο τάσσεται το 59,3% ακόμα και αν χρειαστεί στρατιωτική περιφρούρηση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB.

Τουρκία και Ισραήλ είναι τα ζητήματα που απασχόλησαν το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB παρουσίασε το κεντρικό δελτίου του Open.

Αυτό που διαγράφεται είναι η εναλλαγή στο συναίσθημα - άρα και στους δείκτες των απαντήσεων - αν η ερώτηση εμπεριέχει το Ισραήλ ή όχι.

Στο ερώτημα περί συμβιβασμού για να αποτραπεί η όξυνση με την Τουρκία, το 43,8% των ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ απαντά θετικά σε έναν συμβιβασμό ενώ πιο επιθετικοί είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, που καταγράφουν ποσοστά της τάξης του 17,1%. Το 33,8% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ ενός συμβιβασμού όπως και το 33,9% της Πλεύσης Ελευθερίας, το 32,9% του ΚΚΕ και το 32,1% της Ελπίδας της Μαρίας Καρυστιανού. Οι ψηφοφόροι του Κυριάκου Βελόπουλου, ψηφίζουν υπέρ του συμβιβασμού σε ένα χαμηλό ποσοστό της τάξη του 15,4%.

Στο ερώτημα αν θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν οι τουρκικές αντιδράσεις για να αποφευχθούν οι αντιδράσεις, οι ψηφοφόροι της Πλεύσης Ελευθερίας, κορυφώνονται με 48,2%, ενώ ακολουθεί το ΚΚΕ με 41,7%, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ με 32,5%, της ΕΛΑΣ με 32%, της Ελπίδας με 30,5% ενώ οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Λύσης συγκεντρώνουν τα χαμηλότερα ποσοστά με 14,4% και 122% αντίστοιχα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όχι στην αλλαγή στρατηγικής ανάλογα με τις αντιδράσεις της Τουρκίας απαντά η πλειοψηφία των ψηφοφόρων που επιλέγει σε ποσοστό 59,3% να προχωρήσουμε με τα σχέδια για τα θαλάσσια πάρκα και την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο ακόμα και αν χρειαστεί περιφρούρηση των έργων με πολεμικά πλοία και αεροσκάφη. Αντίθετη άποψη έχει το 30,6%.

Σε ό,τι αφορά στη στρατηγική συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ το 51,1% δηλώνει υπέρ καθώς θεωρεί ότι ενισχύει την άμυνα της χώρας ενώ ένα ποσοστό του 30,3% θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν οι τουρκικές αντιδράσεις για να αποφευχθούν οι εντάσεις.

Στις απαντήσεις των ψηφοφόρων ωστόσο φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο παίζει η ιστορία της Γάζας. Σε ό,τι αφορά στην στρατηγική συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ οι αναποφάσιστοι επιλέγουν να αποφευχθούν οι εντάσεις σε ποσοστό της τάξης του 37,4% ενώ να ενισχυθεί η άμυνα απαντά το 30,2%.

Σταθεροί σε μία συνεργασία με το Ισραήλ φαίνεται πως είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας καταγράφοντας ποσοστά της τάξης του 78,5%. Αντίστοιχα τα ποσοστά και της Ελληνικής Λύσης με 76,6% όπως ήταν αναμενόμενο, ενώ αντίστοιχη άποψη έχει και το 64,1% των ψηφοφόρων της Ελπίδας. Ψηλά ποσοστά καταγράφουν και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ με 56,7% ενώ πιο χαμηλά κινούνται οι αριστερές δυνάμεις 39,5% των ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ, το 25,9% της Πλεύσης Ελευθερίας και του 23,9% του ΚΚΕ.

Συσπειρώσεις

Μικρές απώλειες καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο διαρροών καθώς παραδοσιακά καταγράφει υψηλά ποσοστά συσπείρωσης. Στη δημοσκόπηση της MRB το ποσοστό αυτό φτάνει το 72,5%.

Χαμηλότερα είναι τα ποσοστά συσπείρωσης στο ΠΑΣΟΚ με 59,6% και σημαντικές απώλειες προς ΕΛΑΣ, αδιευκρίνιστη ψήφο αλλά και Νέα Δημοκρατία.

Σε σχέση με όσους ψήφισαν το 2024 ΣΥΡΙΖΑ, το 62,3% των ψηφοφόρων του επιλέγουν σε αυτές τις εκλογές την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ αντίστοιχες κινήσεις ψηφοφόρων προς την ΕΛΑΣ καταγράφει το 28% των ψηφοφόρων της Νέας Αριστεράς, το 25,2% της Πλεύσης Ελευθερίας, το 23,1% του ΚΚΕ, το 10% του ΠΑΣΟΚ και το 4% της Νέας Δημοκρατίας.

Οι αναποφάσιστοι κρίνουν θετικά την αποτελεσματικότητα των μέτρων Μητσοτάκη σε ένα ποσοστό της τάξης του 16,6%, ενώ αντίστοιχα θετικά κρίνει το 11,5% των μέτρων του Ανδρουλάκη και το 11,7% την αποτελεσματικότητα των μέτρων του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος φαίνεται πως κερδίζει τις εντυπώσεις από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να πέρασε περισσότερο στους αναποφάσιστους που είδαν θετικά τα κοστολογημένα μέτρα του Νίκου Ανδρουλάκη σε ένα ποσοστό του 32,6%, ενώ αντίστοιχα για τον Τσίπρα πείστηκε το 22,3%. Το 15,4% των αναποφάσιστων κρίνει ότι ο Τσίπρας θα φορολογήσει τον μεγάλο πλούτο.

Σαμαράς

Θετική είναι και η αποτίμηση ενός κόμματος Σαμαρά καθώς το «κρυφτό» μεταξύ κυβέρνησης και Σαμαρά για το πότε θα βγει το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού φαίνεται πως ενισχύει τα ποσοστά του.

Το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της MRB

«Βάλτωσε» στο 23,8% η ΝΔ καθώς φαίνεται ότι ούτε κέρδισε, αλλά ούτε έχασε μετά τις ανακοινώσεις του Κ.Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB για το ΟPEN, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 23,8%, η ΕΛΑΣ 14,3% και το ΠΑΣΟΚ 10,2%.

Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού που καταποντίζεται με 4,3%. Πιο χαμηλά βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2% και οριακά πάνω απο΄το 3%, στο 3,1% η Φωνή Λογικής.

Σημαντικό είναι το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου που συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 18%.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29%, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί δεύτερη με 17,4%, το ΠΑΣΟΚ τρίτο με 12,4%, η Ελληνική Λύση 4η με 9,4% και 5ο το ΚΚΕ με 6,7%. Η ΕΛΠΙΔΑ της Μαρίας Καρυστιανού συγεκντρώνει ποσοστό της τάξης του 5,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,9% και πάνω από το όριο του 3% βρίσκεται και η Φωνή Λογικής με 3,8%.

Αυτοί που λένε πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι μέσα στη ΝΔ είναι περίπου 27% αλλά το λίγο είναι ο σημαντικός δείκτης, που ορίζεται ως 37% εντός των ψηφοφόρων της, 27% του ΠΑΣΟΚ και 50% στην Πλεύση Ελευθερίας και 29% και 27% στην Φωνή Λογικής και την αδιευκρίνιστη ψήφο.

Μοιρασμένες είναι οι απαντήσεις στο θέμα της αξιολόγησης των μέτρων του Νίκου Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Αυτό σημειώνεται από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ άλλαξε την πορεία του και την εστίασε στο πρόγραμμά του ενώ εκκρεμεί να φανεί πόσο θα διαρκέσει.

Αυτό που καταγράφει η δημοσκόπηση είναι η συνάφεια των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ με της ΕΛΑΣ.

Αυτό που έχει σημασία είναι αν ή όχι υπάρχουν τα χρήματα να υλοποιηθούν τα προγράμματα, με ποσοστό της τάξης του 39,7% που κρίνει ότι υπάρχουν τα χρήματα για τα κοστολογημένα προγράμματα, κάτι που καταγράφει μία δυναμική για το ΠΑΣΟΚ.

Οι ερωτώμενοι είχαν προσδοκία για το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, αυτό που καταφαίνεται από τη δημοσκόπηση είναι ότι η χιαστί πριμοδότηση, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα Τσίπρα δίνει ποσοστά της τάξης του 9% ενώ η αντίστροφη κίνηση κατέγραψε ποσοστά της τάξης του 33,6%. Υπάρχει μία συνάφεια αλλά είναι συνάφεια από τους ψηφοφόρους της ΕΛΑΣ προς το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Στα περί κοστολόγησης των προγραμμάτων καταγράφεται ο φόβος του παρελθόντος όπως σχολίασε ο κ. Μαύρος.

Για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, που ανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας, οι ψηφοφόροι φαίνεται ότι δεν πείθονται καταγράφοντας ποσοστό της τάξης του 67,5% ως απίθανο ή μάλλον απίθανο.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ερώτηση για καταλληλότερος πρωθυπουργός με άνοδο στα ποσοστά κατά 0,6% στο 23,7% ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 6,9%, καταγράφοντας μία μείωση της τάξης του 1,1%. Αντίστοιχες απώλειες της τάξης του 1,8% καταγράφει ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,1%, η Μαρία Καρυαστιανού ακολουθεί με μόλις 4,1%, ποσοστό ίσο με της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που σημειώνει όμως μείωση του 3,7%. Τελευταίος στη λίστα για καταλληλότερος πρωθυπουργός έρχεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας με ποσοστό 2,3%.

Κόμμα Σαμαρά

Το 16,8% θα ψήφιζε κόμμα Σαμαρά, 79,2% «όχι». Ωστόσο, όπως είπε ο Δημήτρης Μαύρος αν ανακοίνωνε σήμερα κόμμα ο κος Σαμαράς, το 7% που δηλώνει ότι θα ψήφιζε σήμερα ΝΔ θα έριχνε στην κάλπη κόμμα Σαμαρά.





