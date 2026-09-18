Η παραπάνω πρόταση έχει προκαλέσει τριγμούς όσο αφορά τα οικονομικά της FIFA.

Ένα νέο μέτωπο φαίνεται πως ανοίγει στις τάξεις της FIFA, καθώς οι ηγεσίες της UEFA και της CONACAF ζητούν από τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Τζιάνι Ινφαντίνο, να αυξήσει τα διαθέσιμα κονδύλια προς όλες τις ομοσπονδίες.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν και ο πρόεδρος της CONACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι απέστειλαν επιστολή στον Ινφαντίνο, προτείνοντας να διατεθούν επιπλέον 10 εκατ. δολάρια σε καθεμία από τις 211 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA.

Η πρόταση θα μπορούσε να οδηγήσει στη διάθεση περίπου 2,1 δισ. δολαρίων για έργα ανάπτυξης και υποδομών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Τα αποθεματικά της FIFA στο επίκεντρο

Οι δύο αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η FIFA διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να αυξήσει τη χρηματοδότηση προς τις εθνικές ομοσπονδίες, χωρίς να διακινδυνεύσει τη χρηματοοικονομική της θέση.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, τα αποθεματικά της FIFA αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 6 δισ. δολάρια, ενώ ακόμη και μετά τη διάθεση των επιπλέον χρημάτων προς τις ομοσπονδίες, θα μπορούσαν να παραμείνουν τουλάχιστον 1,5 δισ. δολάρια.

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Η UEFA και η CONCACAF ζητούν, παράλληλα, πλήρη ανάλυση των οικονομικών της FIFA, προκειμένου να καθοριστεί το ποσό που μπορεί να διατεθεί πέρα από τις ήδη προγραμματισμένες χρηματοδοτήσεις.

Η FIFA έχει προγραμματίσει να διαθέσει από το 2027 έως το 2030 8 εκατ. δολάρια σε κάθε εθνική ομοσπονδία, για δράσεις που αφορούν μεταξύ άλλων τις υποδομές, την εκπαίδευση προπονητών, τις εθνικές ομάδες, τις διοργανώσεις, τις ακαδημίες και το γυναικείο ποδόσφαιρο.

Η κόντρα για την ιδιωτική χρηματοδότηση

Η αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο έντονων διαφωνιών σχετικά με τα οικονομικά σχέδια της FIFA. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σχεδίαζε τη δημιουργία μιας θυγατρικής αξίας 20 δισεκατομμυρίων- που θα περιλαμβάνει και το Μουντιάλ- και πώληση ποσοστού της σε επενδυτές. Το FIFA Forward Enterprise προκάλεσε την οργή της UEFA, η οποία τόνισε ότι το ποδόσφαιρο δεν ανήκει στη FIFA για να το πουλήσει.

Το σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise, θυγατρικής η οποία θα ενοποιεί τις εμπορικές δραστηριότητες και τις διοργανώσεις της διεθνούς ομοσπονδίας ποδοσφαίρου. Κάτι που θα περιλαμβάνει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τις χορηγίες, τα εισιτήρια, την αδειοδότηση και την επιχειρησιακή υλοποίηση των τουρνουά της FIFA.

Η FIFA έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία και έχει χαρακτηρίσει τις επιθέσεις κατά του Ινφαντίνο ως εκστρατεία δυσφήμησης. Παράλληλα, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχει εκτιμήσει ότι ο οικονομικός κύκλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023-2026 θα αποφέρει περίπου 15 δισ. δολάρια, ενισχύοντας σημαντικά τα διαθέσιμα αποθεματικά της.

Η επιστολή Τσέφεριν και Μονταλιάνι κοινοποιήθηκε, σύμφωνα με το SkyNews, και στα μέλη του Συμβουλίου της FIFA. Το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου τον επόμενο μήνα.

Η εξέλιξη αποκτά επιπλέον βάρος καθώς ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει επιβεβαιώσει ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA το 2027.