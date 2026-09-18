Ο 18χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης μαζί με έναν 16χρονο, όταν επιχείρησαν να ταξιδέψουν με πλαστά έγγραφα.

Χειροπέδες σε έναν 18χρονο αλλοδαπό πέρασαν το βράδυ της Πέμπτης (17/09) αστυνομικοί στη Μυτιλήνη ως φερόμενο μέλος κυκλώματος που διακινούσε πλαστές ταυτότητες στη Λέσβο, ενώ την ίδια μέρα συνελήφθη επίσης ένας 16χρονος για κατοχή και χρήση πλαστού εγγράφου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 16χρονος αποπειράθηκε να ταξιδέψει αεροπορικώς από τη Λέσβο με προορισμό την Αθήνα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, εντοπίστηκε δελτίο ταυτότητας ισπανικών αρχών, το οποίο διαπιστώθηκε πως ήταν πλαστό.

Επιπλέον, στην κατοχή του 18χρονου, ο οποίος βρισκόταν ομοίως μαζί με τον 16χρονο βρέθηκε πλαστό δελτίο ταυτότητας γαλλικών αρχών.

Κατά την προανακριτική διαδικασία για την υπόθεση αυτή προέκυψε ότι, ο 18χρονος, ενεργώντας για λογαριασμό κυκλώματος διακίνησης πλαστών εγγράφων, αφίχθη το πρωί της Πέμπτης αεροπορικώς στη Λέσβο και προμήθευσε στον ανήλικο πλαστό δελτίο ταυτότητας, το οποίο είχε ζητήσει ο τελευταίος από το κύκλωμα, έναντι χρηματικής αμοιβής και με τη χρήση του οποίου επιχείρησε να αναχωρήσει από το νησί, προσπαθώντας παράλληλα να παραβιάσει και περιοριστικούς όρους παραμονής στη νήσο Λέσβο, που του έχουν επιβληθεί από αρμόδια Αρχή.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν, 2 πλαστά δελτία ταυτότητας, που είχαν στην κατοχή τους οι δράστες, καθώς επίσης και κινητό τηλέφωνο, που είχε στην κατοχή του ο 18χρονος.

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Η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει τα αδικήματα, της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της πλαστογραφίας πιστοποιητικών, της απόπειρας παραβίασης περιορισμών διαμονής, καθώς και παραβάσεις του Κώδικα Μετανάστευσης, ενώ διακριβώθηκε ότι στο συγκεκριμένο κύκλωμα εμπλέκονται τουλάχιστον 3 ακόμη αλλοδαποί.

Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.