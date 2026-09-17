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Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε πεζός και στη συνέχεια ακολούθησε αστυνομικός έλεγχος.

Χειροπέδες σε έναν 61χρονο ημεδαπό πέρασαν το μεσημέρι της Τετάρτης (16/09) στην περιοχή της Αταλάντης Φθιώτιδας αστυνομικοί του μήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, για παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και όπλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 61χρονος εντοπίστηκε να κινείται πεζός, όταν αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο. Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε ακολούθως στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα δενδρύλλιο κάνναβης, σε ανάπτυξη, ύψους 2,10 μέτρων, στον κήπο της οικίας, καθώς και 1 καλλιεργούμενο φυτό κάνναβης, σε πλαστική γλάστρα, ύψους 3 εκατοστών,

αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε ποσότητα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, στο στάδιο της αποξήρανσης, μεικτού βάρους -141- γραμμάριων,

3,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε ποσότητα σπόρων κάνναβης, μεικτού βάρους -0,6- γραμμάριων,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 3 τρίφτες κάνναβης, καθώς και

4 μεταλλικές σπάθες και 1 φυσίγγιο πυροβόλου όπλου.

Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.