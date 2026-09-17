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Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά, κ. Απόστολου.

Στο Τορόντο θα βρεθεί στις 18 και τις 19 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Καναδά, κ. Σωτήριο και με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά, κ. Απόστολο.

Στη συνέχεια θα είναι ομιλητής σε εκδήλωση του Munk School of Global Affairs and Public Policy του Πανεπιστημίου του Τορόντο, με θέμα «Ο ερχομός μιας νέας γεωπολιτικής περιόδου».

Την επομένη, το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά, κ. Απόστολου.

Κατά την παραμονή του, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει συναντήσεις με ομογενειακούς, εκκλησιαστικούς και επιχειρηματικούς φορείς.