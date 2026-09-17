Στις 17 Σεπτεμβρίου 1940 γεννήθηκε ο Σωτήρης Μουστάκας.

Σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Σωτήρης Μουστάκας, ο ηθοποιός που έμελλε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό, ασπρόμαυρο κινηματογράφο.

Με καταγωγή από την Κύπρο, ο Σωτήρης Μουστάκας, έγινε ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρίσιμους κωμικούς ηθοποιούς, παίρνοντας την απόφαση να ασχοληθεί με την υποκριτική ήδη από την ηλικία των 14 ετών.

Το θεατρικό του ντεμπούτο το έκανε το 1961, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του διαμόρφωσε και τον δικό του θίασο. Το 1964 ασχολήθηκε για πρώτη φορά με τον κινηματογράφο και τρία χρόνια αργότερα ξεκινάει τη συνεργασία του με τη Φίνος Φιλμ, δίνοντας το παρών σε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες της.

Σωτήρης Μουστάκας – Το αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ

Με αφορμή την ημέρα της γέννησής του, η Φίνος Φιλμ τον τιμά με ένα ιδιαίτερο βίντεο – αφιέρωμα:

«Με έμφυτο χάρισμα στον αυτοσχεδιασμό, ασταμάτητη σκηνική ενέργεια και μια υποκριτική γκάμα που ξεπερνούσε κατά πολύ την κωμωδία, ο Σωτήρης Μουστάκας δεν ήταν απλώς ένας ταλαντούχος κωμικός, αλλά ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός.

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Στη Φίνος Φιλμ εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1969, στην ταινία «Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα» του Νίκου Φώσκολου, ενώ λίγα χρόνια αργότερα μας χάρισε μια από τις σπουδαιότερες ερμηνείες της καριέρας του ως «Νομοταγής Πολίτης» (1974), έναν ρόλο που και ο ίδιος χαρακτήριζε ως την καλύτερη κινηματογραφική του δουλειά.

Γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1940, και τον θυμόμαστε μέσα από στιγμές που συνεχίζουν να μας κάνουν να γελάμε, να συγκινούμαστε και να τον αγαπάμε όσο λίγους».

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