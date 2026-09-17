Η Ρόζα Βρεττού το τελευταίο διάστημα φέρεται να βρίσκεται σε επαφή με αρκετά στελέχη της ΕΛΑΣ που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και εντάχθηκαν στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η γιατρός Ρόζα Βρεττού, η οποία υπήρξε υποψήφια βουλευτής Επικρατείας και υποψήφια ευρωβουλευτής με το κόμμα. Η κ. Βρεττού, που υπήρξε και αναπληρώτρια τομεάρχης Υγείας της Χαριλάου Τρικούπη, ασκεί σφοδρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, τόσο για τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ στην Υγεία, όσο και συνολικά.

«Εγγενείς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του ΠΑΣΟΚ, η πολιτική του λειτουργία ως κόμματος και όχι ως κινήματος, η ατολμία, η έλλειψη πρωτοβουλιών, η επιφανειακή πολιτική σύνθεση σε βάρος της ούτως ή άλλως υποτιμημένης από τη σημερινή ηγεσία εσωκομματικής δημοκρατίας καθιστούν αναιμική την πρότασή μας, αδύναμη μπροστά στο φάσμα των εντεινόμενων απαιτήσεων για την υγεία και αδιάφορη σχεδόν για τους ανθρώπους που εργάζονται στο σύστημα υγείας, καθώς και για τους ίδιους τους ασθενείς», αναφέρει στην επιστολή παραίτησής της.

Επίσης, συμπληρώνει πως «η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην έχει συλλάβει ή να άφησε στη λήθη την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ ως ένα αποτέλεσμα κοινωνικών διεργασιών και ρήξεων με κατεστημένες δομές. Αντίθετα, το έχει μεταβάλλει σε ένα κόμμα – δημιούργημα μηχανισμών και λιστών ανθρώπων».

Η Ρόζα Βρεττού το τελευταίο διάστημα φέρεται να βρίσκεται σε επαφή με αρκετά στελέχη της ΕΛΑΣ που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και εντάχθηκαν στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν στο μέλλον ενταχθεί στη Συμπαράταξη.

Η επιστολή αποχώρησης

Αγαπητέ Πρόεδρε, με τη σημερινή μου επιστολή υποβάλλω την παραίτησή μου από τον τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ, καθώς και την αποχώρησή μου από μέλος του ΠΑΣΟΚ. Η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα επίπονης σκέψης και προβληματισμών μεγάλης διάρκειας, πάνω στα σύνθετα και ολοένα ογκούμενα ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον επαγγελματικό – επιστημονικό μου χώρο, βιώνουμε όλοι οι εργαζόμενοι την καθημερινή διολίσθηση του δημόσιου σύστηματος υγείας, τον δύσβατο δρόμο στον οποίο πορεύονται οι ασθενείς μας, την αβεβαιότητα και τις τόσο υψηλές δαπάνες για την υγεία τις οποίες αντιμετωπίζουν μέσα σε ένα αφημένο στην τύχη του –από τη σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ– σύστημα υγείας. Ζούμε επίσης την αβεβαιότητα και τον καθημερινό αγώνα των εργαζομένων στο σύστημα υγείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Με δεδομένα τα προβλήματα και την έλλειψη οποιουδήποτε σχεδιασμού για το ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος υγείας από την πλευρά της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να αποτελεί την κινητήριο δύναμη του νέου ΕΣΥ. Ένα προσαρμοσμένο στις δυσχερείς σημερινές συνθήκες κοινωνικό όραμα που θα περιλαμβάνει τους ασθενείς, τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, με μέριμνα και για τις οικογένειες και των δύο, όπου και καταλήγουν τα προβλήματα.

Ωστόσο, οι εγγενείς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του ΠΑΣΟΚ, η πολιτική του λειτουργία ως κόμματος και όχι ως κινήματος, η ατολμία, η έλλειψη πρωτοβουλιών, η επιφανειακή πολιτική σύνθεση σε βάρος της ούτως ή άλλως υποτιμημένης από τη σημερινή ηγεσία εσωκομματικής δημοκρατίας καθιστούν αναιμική την πρότασή μας, αδύναμη μπροστά στο φάσμα των εντεινόμενων απαιτήσεων για την υγεία και αδιάφορη σχεδόν για τους ανθρώπους που εργάζονται στο σύστημα υγείας, καθώς και για τους ίδιους τους ασθενείς. Η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην έχει συλλάβει ή να άφησε στη λήθη την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ ως ένα αποτέλεσμα κοινωνικών διεργασιών και ρήξεων με κατεστημένες δομές. Αντίθετα, το έχει μεταβάλει σε ένα κόμμα – δημιούργημα μηχανισμών και λιστών ανθρώπων.

Προσωπικά, εντάχθηκα ενεργά στον χώρο του ΠΑΣΟΚ από τα μαθητικά μου χρόνια, μετά τις μαθητικές καταλήψεις του 1992 – 93, με εφηβικό ενθουσιασμό και ανιδιοτελή αγωνιστικότητα. Υπηρέτησα τον πολιτικό αυτό χώρο για 35 περίπου χρόνια, με ιδεολογική συνέπεια και συνέχεια, αντιμετωπίζοντας όλους τους μεταβατικούς κλυδωνισμούς του σε όλη αυτή τη μακρά διαδρομή μέχρι σήμερα. Είχα συμμετοχή σε πολυάριθμα κομματικά όργανα μετά από εκλογή, σε μια αδιάκοπη προσπάθεια κοινωνικής αλλαγής και μεταβολής της θέσης των ασθενέστερων, οικονομικά και κοινωνικά, ανθρώπων. Και συνδυάζοντας, χωρίς ποιοτικές εκπτώσεις από κανέναν, δύο τομείς – το ιατρικό μου έργο και τη συμμετοχή μου στην πολιτική ζωή του τόπου μας. Σε αυτή την πολύχρονη διαδρομή συναντήθηκα, συζήτησα, αγωνίστηκα μαζί με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι με τίμησαν με τη φιλία, με τις σκέψεις και τις αγωνίες τους. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ανθρώπους που με τίμησαν με τη στήριξη και την ψήφο τους στις Ευρωεκλογές του 2024.

Θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω να υπηρετώ με την ίδια εντιμότητα και την ίδια συνέπεια το αξιακό σύστημα στο οποίο πίστεψα και για το οποίο αγωνίστηκα και αγωνίζομαι, για μια κοινωνία δικαιοσύνης και δημοκρατίας, σ’ αυτήν ιδίως την κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα μας: Μια στιγμή διάλυσης των θεσμών από την παρούσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ραγδαίας φτωχοποίησης χιλιάδων ανθρώπων εξαιτίας της πολιτικής πρακτικής του κυβερνώντος κόμματος. Ο τόπος απαιτεί την παρουσία ενός εφικτού οράματος για όλους και τη διαρκή συμμετοχή σε αυτό της δημιουργικής και όλο ζωτικότητας νέας γενιάς. Είναι ώρα πολύ κρίσιμη – και οφείλουμε να ξαναθυμηθούμε τι σημαίνει πολιτική σκέψη και πολιτική πράξη για το σύνολο των ανθρώπων.

Με τους αγωνιστικούς μου πάντως χαιρετισμούς,

Αγάθη-Ρόζα Βρεττού

Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη προκάλεσε η απόφαση της Ρόζας Βρεττού να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ, έπειτα από πολυετή παρουσία στον χώρο. Κομματικές πηγές υποστηρίζουν ότι ήταν απόφαση αποχώρησης ήταν γνωστή εδώ και πολλούς μήνες. Όπως σημειώνουν «η κυρία Βρεττού δέχθηκε να γίνει πιόνι στο σχεδιασμό του κ Τσίπρα που μετά την αποτυχημένη ΔΕΘ, ψάχνει σωσίβιο. Ενω είχε αποχωρήσει εδώ και μήνες από το ΠΑΣΟΚ και δεν συμμετείχε στο συνέδριο του κόμματος, αποφάσισε σήμερα να στείλει επιστολή μόνο και μόνο για να κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ. Ασκεί κριτική στη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ που είναι ένα κόμμα με δημοκρατικές αποφάσεις, με συνέδρια, όργανα και τομείς για να πάει διορισμένη στο ΙΧ κόμμα του κ.Τσίπρα το οποίο δεν λειτουργεί δημοκρατικά.»