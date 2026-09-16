Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου χαρακτήρισε τον θάνατο «απροσδόκητο».

Νεκρός εντοπίστηκε στο Λονδίνο σε ηλικία 44 ετών ο Νίκολας Μπράντραμ, εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας, η οποία μετά τον γάμο της έγινε γνωστή ως Λαίδη Κάθριν Μπράντραμ.

Ο Μπράντραμ βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στο Τσίσγουικ στο δυτικό Λονδίνο, το βράδυ της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι η οικογένειά του έχει ενημερωθεί και πως, σε αυτή τη φάση, ο θάνατος αντιμετωπίζεται ως απροσδόκητος. Παράλληλα, οι Αρχές ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια.

Η υπόθεση «Putney Pusher»

Το όνομα του Νίκολας Μπράντραμ είχε συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση του αποκαλούμενου «Putney Pusher». Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε τον Μάιο του 2017 στην Putney Bridge, όταν κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν έναν άνδρα να σπρώχνει μια γυναίκα προς τον δρόμο, τη στιγμή που πλησίαζε λεωφορείο. Ο οδηγός κατάφερε να αντιδράσει εγκαίρως και να αποφύγει τη σύγκρουση.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, ενώ η ταυτότητα του άνδρα παρέμενε για χρόνια άγνωστη. Η αρχική έρευνα έκλεισε το 2018 χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες σε κάποιον ύποπτο.

{https://x.com/DailyMail/status/2066464350865408459}

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Νέα στοιχεία οδήγησαν, σύμφωνα με τις Αρχές, στη σύλληψη του Μπράντραμ το καλοκαίρι του 2026. Την περασμένη εβδομάδα η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε γνωστοποιήσει ότι είχε αφεθεί ελεύθερος υπό έρευνα, ενώ συνεχίζονταν οι ανακριτικές διαδικασίες. Δεν είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση.

Η οικογενειακή του καταγωγή και η καριέρα του

Ο Νίκολας Μπράντραμ ήταν γιος του Πολ Μπράντραμ, μοναδικού παιδιού της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας και του Βρετανού ταγματάρχη Ρίτσαρντ Κάμπελ Άντριου Μπράντραμ.

Η πριγκίπισσα Αικατερίνη γεννήθηκε το 1913 και ήταν κόρη του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ και της βασίλισσας Σοφίας. Ήταν αδελφή τριών βασιλέων της Ελλάδας και της βασίλισσας Ελένης της Ρουμανίας. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εγκατέλειψε την Ελλάδα και εργάστηκε ως νοσοκόμα στη Νότια Αφρική. Μετά τον πόλεμο επέστρεψε στη Βρετανία, όπου το 1947 παντρεύτηκε τον Ρίτσαρντ Μπράντραμ.

Ο Νίκολας Μπράντραμ ακολούθησε επαγγελματική πορεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα του Λονδίνου, έχοντας εργαστεί μεταξύ άλλων στην Killik & Co., την Bank Leumi και την HSBC, όπου ασχολήθηκε με τη διαχείριση περιουσίας εύπορων ιδιωτών. Παράλληλα, είχε υπηρετήσει στον βρετανικό στρατό με τον βαθμό του λοχαγού και είχε συμμετάσχει σε αποστολές στο Ιράκ, τη Βοσνία και το Αφγανιστάν.