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Περαστικός τον εντόπισε πεσμένο στο έδαφος, δίπλα στο δίκυκλο που οδηγούσε.

Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Αντιπάρου προκάλεσε η είδηση του θανάτου του δημάρχου του νησιού, Αναστάσιου Φαρούπου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το βράδυ της Παρασκευής (11/9), περαστικός τον εντόπισε πεσμένο στο έδαφος, δίπλα στο δίκυκλο που οδηγούσε.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές ενώ αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ποιος ήταν ο Αναστάσιος Φαρούπος

Ο εκλιπών είχε εκλεγεί δήμαρχος Αντιπάρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του δήμου από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Προηγουμένως είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών την τοπική κοινωνία από διαφορετικές θέσεις, έχοντας ενεργή συμμετοχή στα ζητήματα που αφορούσαν το νησί.

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Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην αυτοδιοίκηση ασχολήθηκε με θέματα υποδομών, καθημερινότητας και ανάπτυξης της Αντιπάρου, ενός νησιού που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ιδιαίτερα έντονη τουριστική ανάπτυξη.

Η απώλεια του Αναστάσιου Φαρούπου αφήνει κενό στη δημοτική αρχή, ενώ αναμένονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαδοχή του στη θέση του δημάρχου.

Φορείς, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάτοικοι της Αντιπάρου εκφράζουν τη θλίψη τους και συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.