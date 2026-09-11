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Οι εικόνες που καταγράφηκαν αμέσως μετά την πρόσκρουση λεωφορείου του ΟΑΣΘ σε στάση.

Βίντεο λίγα λεπτά μετά το τροχαίο με λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη προχθές, Τετάρτη, αναρτήθηκε στα social media.

Υπενθυμίζεται ότι στο τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στη μία μετά το μεσημέρι, στη στάση «Καν Καν», επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, στη δυτική Θεσσαλονίκη, ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία - ένα των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ένα του ΟΑΣΘ, με τέσσερις γυναίκες να τραυματίζονται.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, «λεωφορείο της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, καθώς εκτελούσε δρομολόγιο της γραμμής 57, ενεπλάκη σε ατύχημα.

Συγκεκριμένα, το λεωφορείο, που κατευθύνονταν στο κέντρο της πόλης, ήταν σταματημένο στη στάση "Καν Καν", όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ, έπεσε στο σκέπαστρο της στάσης, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν τέσσερα άτομα, που βρίσκονταν στο σημείο».

Σημειώνεται ότι το λεωφορείο του ΟΑΣΘ, προσέκρουσε και στο σταθμευμένο λεωφορείο της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ.

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Στο μεταξύ, οι τέσσερις γυναίκες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης -οι δύο σε σοβαρή κατάσταση και οι δύο με πιο ελαφρά τραύματα.

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