Μαζί με τον Αντώνη Ρέμο στη σκηνή το ερχόμενο Σάββατο θα βρεθούν η Μαντώ, η Καίτη Γαρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, οι Gipsy Kings, ο Snap, ο Mr President, ο Κώστας Χατζής, ο Μάνος Πυροβολάκης, ο Ζέλικο Γιουκσίμοβιτς, η Δέσποινα Βανδή, αλλά και ο Ροναλντίνιο, ο οποίος θα τραγουδήσει και θα παίξει κρουστά.

Δύο 24ωρα πριν τη μεγάλη συναύλια του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, δεν λένε να κοπάσουν οι αντιδράσεις για το στήσιμο της σκηνής μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Μάλιστα, ακόμη και μετά τις διευκρινίσεις που έδωσε χθες ο γνωστός τραγουδιστής, η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα δηλώνει δυσαρεστημένη, καθώς υποστηρίζουν πως δεν δόθηκε ο απαιτούμενος σεβασμός στο συγκεκριμένο τοπόσημο. Σύμφωνα με σχετική δήλωση των δικηγόρων που τα εκπροσωπούν, τα παιδιά του γλύπτη θα κινηθούν νομικά, καθώς έχει «κλειστεί» όλο το άγαλμα, που λειτουργεί πλέον ως σκηνικό.

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Μιλώντας χθες σε συνέντευξη Τύπου για την συναυλία του Σαββάτου, ο Αντώνης Ρέμος υποστήριξε πως σε πρώτη φάση δεν σχεδίαζαν να γίνει η εκδήλωση στην παραλία: «Σκεφτήκαμε την Αριστοτέλους, αλλά θα έπρεπε να κλείσουμε την Τσιμισκή, την παραλιακή, ίσως και την Εγνατία. Μιλάμε για ένα πάγωμα της πόλης. Αντ’ αυτού και δεν θα ήθελα με τίποτα να δημιουργήσουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα στην πόλη, λέω η επόμενή μας επιλογή είναι να πάμε σε ένα μέρος που γίνονται ως επί τω πλείστον τα περισσότερα μουσικά γεγονότα στην πόλη. Πού είναι αυτό; Είναι στην παραλία».

«Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του να κάνουμε αυτήν την γιορτή ανοιχτή για τον κόσμο, δωρεάν για τον κόσμο. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε ότι ο ιδανικός χώρος για να κάνουμε αυτήν τη συναυλία και να απολαύσουμε όλοι μαζί αυτήν την παραγωγή είναι η παραλία της Θεσσαλονίκης μας και ο χώρος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα δημιουργούσαν μια τέτοια κατάσταση που βιώνω το τελευταίο διάστημα, διότι το τελευταίο που θα ήθελα είναι να δημιουργήσω ένα κλίμα διχόνοιας και αντιπαράθεσης χωρίς κανέναν μα κανέναν λόγο».

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Πλούσιο πρόγραμμα στη συναυλία του Ρέμου

Μαζί με τον Αντώνη Ρέμο στη σκηνή το ερχόμενο Σάββατο θα βρεθούν η Μαντώ, η Καίτη Γαρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, οι Gipsy Kings, ο Snap, ο Mr President, ο Κώστας Χατζής, ο Μάνος Πυροβολάκης, ο Ζέλικο Γιουκσίμοβιτς, η Δέσποινα Βανδή, αλλά και ο Ροναλντίνιο, ο οποίος θα τραγουδήσει και θα παίξει κρουστά.

«Τι άλλο θέλετε να φέρω;», είπε χαριτολογώντας ο Αντώνης Ρ¨εμος.

Στον ουρανό της πόλης θα πραγματοποιηθεί ένα σόου πυροτεχνημάτων, ενώ 1.200 drones θα δώσουν δικό τους στίγμα. Στην πόλη θα στηθούν δέκα γιγαντοοθόνες και τριάντα κάμερες για να παρακολουθεί ο κόσμος τη συναυλία και να συμμετέχει από διάφορα σημεία. Για τα άτομα με αναπηρία θα υπάρχει ειδική μέριμνα για προσβασιμότητα, ενώ τη συναυλία θα παρουσιάσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Για τις ανάγκες της προετοιμασίας εργάζονται 1000 άτομα, ενώ άλλοι 1000 θα είναι οι μουσικοί και οι perfomers.