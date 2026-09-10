«Όταν ξεπερνιούνται τα όρια, πέφτουν και οι μάσκες», αναφέρει η Άννα Διαμαντόπουλου.

«Όλοι ξέρουμε το κλισέ ότι οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής. Τώρα μάθαμε ότι είναι και φωτογραφίες του μέλλοντος», αναφέρει η Άννα Διαμαντοπούλου για τη χθεσινή δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Star.

«Γιατί αξιολογούν ήδη την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη πριν καν γίνει, ενώ οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί έχουν ήδη μιλήσει.

Όταν ξεπερνιούνται τα όρια, πέφτουν και οι μάσκες.

Και όταν ως βάση σύγκρισης επιλέγεται όχι η προηγούμενη δημοσκόπηση, αλλά εκείνη που «βολεύει» για να κρυφτεί η άνοδος του ΠΑΣΟΚ κατά δύο μονάδες, δεν είναι ενημέρωση. Είναι χειραγώγηση της εικόνας», προσθέτει στην ανάρτησή της το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και τονίζει: «Μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και οι προθέσεις γίνονται καθαρές.

Το ΠΑΣΟΚ δεν ζητά εύνοια. Απαιτεί κανόνες. Και όταν παραβιάζονται, θα το λέμε με το όνομά του».

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Υπενθυμίζουμε ότι λίγο νωρίτερα πηγές του ΠΑΣΟΚ είχαν κάνει λόγο για «τεχνητές αναπνοές προπαγάνδας από το σύστημα Μητσοτάκη για να διατηρηθεί στην εξουσία η ΝΔ».