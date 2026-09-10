Πώς σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα.

«Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε χθες λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα και προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση. Σαν μην έχει κριθεί πολλάκις με την ίδια ετυμηγορία, αυτή του αποτυχημένου Πρωθυπουργού και αποτυχημένου αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα.

«Δήλωσε πως η ΕΛΑΣ ιδρύθηκε για να καλύψει το κενό που προέκυψε από την τριετία που πέρασε και τη δημιουργία ενός μονοπολικού συστήματος, μολονότι η αιτία της διατήρησης του καθεστώτος Μητσοτάκη ήταν ο ίδιος με τη συντριβή του 2019.

Σε σχέση με τη δήλωση του για συνεργασίες, αποδεικνύει ακόμα μια φορά πόσο «συνεπής» και «αξιόπιστος» είναι. Πριν μήνες και πριν αρχίσει να ξεφουσκώνει, απέρριπτε κάθε συνεργασία ακόμα και μετεκλογικά, δήλωνε πως δεν θεωρεί το ΠΑΣΟΚ όμορο χώρο και έκανε μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη δημοκρατική παράταξη.

Τώρα που καταλαβαίνει πως οι χορηγοί του δεν αρκούν, εμφανίζεται μετανιωμένος», σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτει: «Όμως ο στενός του συνεργάτης, ο κ. Σιακαντάρης, αλλά και η σύμπτωση θέσεων με τη Νέα Δημοκρατία σε κρίσιμα ζητήματα όπως η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, το συνταξιοδοτικό, η ανοχή του στα funds και την εξωτερική πολιτική αλλά και η διαπλοκή του με τα μεγάλα συμφέροντα, έχουν αποκαλύψει τη στόχευση του».