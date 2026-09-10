Ο υπουργός χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση ιδιαίτερα απαιτητική ιατρική διαδικασία.

Στην υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την πλασμαφαίρεση, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση ιδιαίτερα απαιτητική ιατρική διαδικασία, τονίζοντας ότι πρόκειται για «πολύ βαριά» πράξη, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

«Οι γιατροί ελέγχουν τους γιατρούς»

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο ζήτημα του ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων, εξηγώντας ότι η εποπτεία των γιατρών στα προσωπικά τους ιατρεία δεν αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργείου Υγείας, αλλά των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων.

«Οι γιατροί ελέγχουν τους γιατρούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ο μεγάλος αριθμός των ιατρών καθιστά πρακτικά αδύνατη την παρουσία κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών σε κάθε ιατρείο.

Όπως σημείωσε, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, βάσει των στοιχείων που γνωστοποιεί στο υπουργείο, πραγματοποιεί κάθε χρόνο δειγματοληπτικούς ελέγχους περίπου στο 30% των γιατρών.

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Σύμφωνα με τον υπουργό, αντίστοιχη αρμοδιότητα έχουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι σε κάθε περιοχή της χώρας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των γιατρών που δραστηριοποιούνται στα προσωπικά τους ιατρεία.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε, τέλος, και στο ιατρείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι αυτό ήταν καταχωρισμένο ως απλό παθολογικό ιατρείο.