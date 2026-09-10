Με μια σειρά από κοινές τους φωτογραφίες και ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα, η ηθοποιός αποχαιρέτησε τον επί χρόνια φίλο και κουμπάρο της.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με ανθρώπους που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του να τον αποχαιρετούν δημόσια μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η οποία διατηρούσε με τον δημοφιλή τραγουδιστή μια στενή φιλία που μετρούσε πολλά χρόνια. Η ηθοποιός θέλησε να πει το δικό της «αντίο» μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά από κοινές φωτογραφίες τους, από διαφορετικές στιγμές της μακρόχρονης σχέσης τους.

Η κουμπαριά και η φιλία μιας ζωής

Η σύνδεσή τους, μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα στενή, καθώς οι δύο καλλιτέχνες ήταν και κουμπάροι. Τον Οκτώβριο του 2011, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε παντρέψει την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου με τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μητρογιάννη. Το μυστήριο είχε πραγματοποιηθεί στο εκκλησάκι του Island, με τον τραγουδιστή να βρίσκεται στο πλευρό του ζευγαριού ως κουμπάρος.

Η σχέση του ζευγαριού ολοκληρώθηκε περίπου δυόμισι χρόνια αργότερα, το 2014. Ωστόσο, η φιλία και η στενή σχέση της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου με τον Γιώργο Μαζωνάκη παρέμειναν σταθερές.

Η ηθοποιός είχε σταθεί δημόσια στο πλευρό του τραγουδιστή και σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του. Τον Αύγουστο του 2025, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί σε ψυχιατρική δομή, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είχε εκφράσει τη στήριξή της δημοσιεύοντας μια παλαιότερη κοινή τους φωτογραφία.

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Τώρα, με αφορμή τον θάνατό του, επέλεξε να τον αποχαιρετήσει με λόγια βαθιάς συγκίνησης.

«Ψυχή μου.. καρδιά μου… πλάσμα μου μοναδικό και καλοκάγαθο… Σ’ αποχαιρετώ με αυτό το τραγούδι που ξέρω πόσο πολύ το αγαπούσες… Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν τη συντριβή που νιώθω.. Η πάντα καλόκαρδη καρδούλα σου δεν άντεξε άλλο πόνο.. Καλό σου ταξίδι φωτεινό μου αστέρι…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Για να συνοδεύσει την ανάρτησή της, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου επέλεξε το τραγούδι «Ποτέ», αποκαλύπτοντας πως επρόκειτο για ένα κομμάτι που ο Γιώργος Μαζωνάκης αγαπούσε ιδιαίτερα.

{https://www.instagram.com/reels/DdEtL_rIKpQ/}