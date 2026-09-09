«Ενεργειακός τουρισμός» και ρευματοκλοπές «φουσκώνουν» τον λογαριασμό.

Τα μέτρα για την ενέργεια που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν πρόκειται να προσφέρουν άμεσα ανακούφιση στα νοικοκυριά, μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος, εκτίμησε ο ενεργειακός σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη.

«Η δέσμη μέτρων, αναφορικά με την μείωση του ενεργειακού κόστους, ήταν μόνο πράσινες επενδύσεις. Μια σειρά μέτρων οι οποίες θα αποδώσουν σε βάθος τριών-τεσσάρων ετών ώστε να επιστραφούν κάποια χρήματα στην τσέπη του καταναλωτή. Άμεσα, για να δούμε κάποια μείωση στους λογαριασμούς του ρεύματος δεν υπάρχει κάτι», τόνισε.

«Έχουμε κορεστεί από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, δεν θέλουμε πάρκα θέλουμε μπαταρίες. Τα χρήματα δεν πρέπει να πάνε σε νέες άδειες πάρκων αλλά σε μπαταρίες που έχουμε μείνει πίσω. Θα έπρεπε τα 0,7 γιγαβάτ που έχουμε σε αποθηκευτική ισχύ να ήταν πάνω από 2-2,5. Έχουμε μείνει πολύ πίσω κι αυτό δεν αποκλιμακώνει την χονδρική του ρεύματος», πρόσθεσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Εκτίμησε ότι «Θα έχουμε έναν πολύ βαρύ ενεργειακά χειμώνα, διότι οι εκτιμήσεις πολλών διεθνών οίκων λένε ότι το φυσικό αέριο θα ξεπεράσει τα 100 € η θερμική μεγαβατώρα, σήμερα είναι στα 75€».

«Ενεργειακός τουρισμός» και ρευματοκλοπές «φουσκώνουν» τους λογαριασμούς

Για τους ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος και τις ρευματοκλοπές, υπογράμμισε: «Το ποσοστό των ρευματοκλοπών στην ΕΕ είναι 2,1% , σε εμάς είναι 5,5%. Τα "φέσια" ύψους 3 δισ. ευρώ οφείλονται σε μια κακή ερμηνεία του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, διότι όταν επιτρέπεις να αλλάζει κάποιος καταναλωτής πάροχο και να αφήνει "φέσια" στον προηγούμενο και αυτό να γίνεται συνέχεια, κάποια στιγμή αυτά τα χρέη συσσωρεύονται. Αυτά δυστυχώς επιμερίζονται στα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας και εκεί που θα ήταν 10 λεπτά η κιλοβατώρα είναι 16 λεπτά. Εάν είχαν χτυπήσει τα φέσια από τον "ενεργειακό τουρισμό" και τις ρευματοκλοπές από τα 100 ευρώ λογαριασμό θα πηγαίναμε στα 60 ευρώ, δηλαδή θα εξοικονομούσαμε 40 ευρώ κάθε μήνα.