Νερά, υγρασία, μούχλα και αποκολλημένοι σοβάδες συνθέτουν την εικόνα σε αίθουσα του 54ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Παραμονές της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 μια σχολική αίθουσα στο 54ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της κατάστασης των σχολικών υποδομών. Το σχολείο, το οποίο συστεγάζεται με το 53ο Δημοτικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται αντιμέτωπο με προβλήματα σε αίθουσα διδασκαλίας, όπου σύμφωνα με καταγγελία και το φωτογραφικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε, έχουν εμφανιστεί έντονα σημάδια υγρασίας και μούχλας, ενώ μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν και νερά στο πάτωμα.

Μούχλα στους τοίχους και σοβάδες που έχουν αποκολληθεί

Οι εικόνες από την αίθουσα αποτυπώνουν εκτεταμένα σημάδια υγρασίας στους τοίχους και στις γωνίες, ενώ σε σημεία του δαπέδου υπάρχουν νερά και υγρά υπολείμματα. Την ίδια στιγμή, μεγάλα τμήματα σοβά έχουν αποκολληθεί από το ταβάνι και τους τοίχους, ιδιαίτερα κοντά στα παράθυρα, αφήνοντας σε κοινή θέα τμήματα του σκυροδέματος και σωληνώσεις. Σε άλλο σημείο, παράθυρο εμφανίζεται να συγκρατείται με κόκκινη κορδέλα σήμανσης, εικόνα που προκαλεί εύλογα ερωτήματα για την κατάσταση των κουφωμάτων και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται πριν από την επιστροφή των μαθητών.

«Συνεχίζουμε να σφουγγαρίζουμε νερά»

Ο διευθυντής του 54ου Δημοτικού, Αντώνης Καρακώτσογλου, μιλώντας στο parallaximag.gr επιβεβαίωσε το πρόβλημα της διαρροής, εξηγώντας ότι η κατάσταση παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα: η αίθουσα στον δεύτερο όροφο δεν εμφανίζει νερά, ενώ αυτή που βρίσκεται ακριβώς από κάτω, στον πρώτο όροφο, αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Όπως ανέφερε, συνεργεία του Δήμου είχαν επισκεφθεί στο παρελθόν το σχολείο προκειμένου να εντοπίσουν από πού προέρχεται η εισροή υδάτων και είχαν πραγματοποιηθεί μελέτες, ωστόσο το ζήτημα δεν έχει μέχρι σήμερα επιλυθεί. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι το σχολείο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα κάθε φορά που εισέρχονται νερά στην αίθουσα. Παρά την κατάσταση, η αίθουσα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμος εναλλακτικός χώρος. Το 54ο Δημοτικό στεγάζεται ως φιλοξενούμενο στο κτίριο που ανήκει στο 53ο Δημοτικό και η συγκεκριμένη αίθουσα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το 54ο.

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Aναμένεται αυτοψία από τον Δήμο

Από την πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Χρήστος Τζελέπης, ανέφερε ότι η δημοτική διοίκηση ενημερώθηκε για τις διαρροές μετά τις βροχοπτώσεις και ότι μηχανικοί του Δήμου θα προχωρήσουν σε αυτοψία. Στόχος είναι να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία του προβλήματος και να εκτιμηθεί ποιες παρεμβάσεις απαιτούνται και αν μπορούν να πραγματοποιηθούν άμεσα. Ο αντιδήμαρχος αναφέρθηκε παράλληλα σε παλαιότερα προβλήματα του σχολικού συγκροτήματος, σημειώνοντας ότι έχει ολοκληρωθεί σχετική μελέτη για την αντιμετώπισή τους και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τη δημοπράτηση των απαιτούμενων εργασιών. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει εντάξει, εξάλλου, στο παρελθόν το 54ο Δημοτικό σε σχεδιασμό για στατική ενίσχυση και λειτουργική αναβάθμιση, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αποκατάσταση των όψεων του υφιστάμενου κτιρίου και παρεμβάσεις στο σχολικό συγκρότημα.

Οι γονείς ζητούν ένα σχολείο «ασφαλές και φροντισμένο»

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 54ου Δημοτικού εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την εικόνα του σχολείου και ζητά να πραγματοποιηθούν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Όπως επισημαίνει, στόχος είναι τα παιδιά να επιστρέψουν σε ένα σχολικό περιβάλλον ασφαλές, φροντισμένο και κατάλληλο για την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ένωση Γονέων του Γ’ Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης υποστηρίζει ότι τα προβλήματα δεν περιορίζονται στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη εικόνα προβλημάτων στις σχολικές υποδομές της πόλης.